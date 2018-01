Descubren en Australia una población de peces que “caminan”

Un grupo de científicos halló una pequeña población de peces que “caminan” por el lecho marino frente a las costas de la isla de Tasmania, en el sur de Australia, informaron fuentes académicas.

El pez de manos rojas o Thymichthys politus se encuentra solo en el sudeste de Tasmania y hasta la semana pasada solo se había identificado una población de unos 20 a 40 ejemplares en la bahía Frederick Henry, según un comunicado de la Universidad de Tasmania. El nuevo grupo, que también constaría de entre unos 20 y 40 ejemplares, habita a varios kilómetros en una área reducida cuya ubicación los investigadores decidieron no revelar hasta que se discuta el plan de conservación. El hábitat de esta segunda colonia de pez se reduce a un espacio de 50 por 20 metros debido a que este en lugar de nadar camina por el piso marino.

El hallazgo tuvo lugar la semana pasada durante los trabajos de una encuesta sobre la vida en los arrecifes que realiza el Instituto Marino de Estudios Antárticos (IMAS, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Tasmania, después de que un particular avistara los peces. “Descubrir a esta segunda población supone un gran alivio porque duplica el número de ejemplares que creemos que quedan en el planeta”, dijo el científico de IMAS, Rick Stuart-Smith. El investigador destacó que el nuevo hábitat es distinto al de la primera población, lo que haría que el pez no sea completamente dependiente de las condiciones locales.

“Hallar una nueva población que es diferente a la existente es emocionante. Supone que existe una piscina genética más grande y que potencialmente podemos encontrar otra población”, aseguró la técnica del IMAS Antonia Cooper. Estos peces rojizos, que miden de 6 a 13,5 centímetros de largo, fueron avistados por primera vez en el siglo XIX cerca de Port Arthur, en Tasmania, uno de los lugares del planeta que aloja especies raras y únicas en peligro. El pez de manos rojas tiene un cuerpo alargado y con protuberancias en forma de verrugas con el que se mueve lentamente por el lecho marino en busca de alimentos como crustáceos y gusanos, según el Ministerio del Ambiente de Australia.

Por otro lado, en México se llegó a la conclusión de que las luciérnagas, especie de insecto luminiscente, son un indicador clave para conocer el estado de conservación de los bosques húmedos y su biodiversidad en México. “Entre más luciérnagas habiten, más conservados están los bosques”, aseguró la bióloga Isabel Trejo Aguilar, del posgrado de Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trejo reconoce el papel de las luciérnagas en la evaluación del estado de conservación de los bosques en su estudio.