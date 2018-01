Descubren en México la mayor cueva inundada del mundo

Catorce años de exploración pasaron para que la humanidad haya podido conocer la mayor cueva inundada del mundo, de 347 kilómetros de longitud, gracias a los buzos del proyecto Gran Acuífero Maya (GAM), quienes además confirmaron el hallazgo del yacimiento arqueológico sumergido más importante del planeta.

El histórico descubrimiento se registró al encontrase la conexión de los dos sistemas de cuevas inundadas conocidos como Sac Actun (263 kilómetros de longitud) y Dos Ojos (84 kilómetros) en Tulum, en el caribeño estado mexicano de Quintana Roo (sureste). Robert Schmittner, responsable de exploración subacuática del GAM, es el buzo espeleólogo alemán que estuvo buscando durante 14 años dicha conexión.

Fue la mañana del martes 9 de enero cuando el explorador se sumergió en la cueva Sac Actun, de 120 metros de profundidad, sin saber que se encontraba a escasos metros de encontrar la conexión, que también reveló la existencia del río subterráneo más grande de la Tierra hasta ahora explorado. El buzo encontró en aquel túnel un “hueco” por donde corría un gran flujo de agua, a tan solo 15 metros por debajo de la superficie. “Cuando vi ese hueco, quité una línea de un carrete que traía conmigo”, recuerda el explorador, quien dejó que el flujo de agua arrastrara la línea a lo largo de dos metros. Al día siguiente, el miércoles 10, el buzo ingresó a la cueva Dos Ojos y después de una hora de exploración encontró una grieta donde el extremo de “la línea suelta que había dejado del otro lado estaba bailando”. Ese evento le indicó al explorador que su búsqueda de 14 años había terminado.

“Fue increíble, fue una sensación que no puedo explicar; no lo podía creer, fue un momento de mucha euforia”, comentó Schmittner. De acuerdo con las normas de la espeleología, tras la conexión descubierta por Schmittner la cueva más grande absorbe a la más pequeña, por lo que el nombre de esta última desaparece y de esta forma el Sistema San Actun es oficialmente la cueva inundada más grande del mundo. “Nos permite entender el contexto geológico de la Península (de Yucatán)”, dijo Guillermo de Anda, director del GAM.

Agregó que el descubrimiento permitirá a los científicos conocer las direcciones de los flujos de agua subterráneos que pasan por los manglares y desembocan en los sistemas de coral del Mar Caribe de México. Para Schmittner, haber encontrado dicha conexión “es un logro brillante” para la espeleología; sin embargo, este no es el fin de la exploración ya que alrededor de Sac Actun existen además otros sistemas de cuevas que podrían estar conectados y extenderse hasta los 1.000 kilómetros. l