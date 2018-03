Las noticias falsas se difunden más que la verdad en las redes

En las redes sociales, las “noticias falsas” suelen ser más difundidas que aquellas cuyo contenido es verdadero, según concluye un estudio realizado por investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) publicado esta semana.

Según el trabajo, las noticias falsas tienden a compartirse más en estas plataformas de interacción que las informaciones corroboradas y en el caso de Twitter las falsedades son “retuiteadas” (compartidas) un 70% más que las verdades. Otro de los hallazgos de este estudio reside en que la mayor difusión de estos enunciados carentes de veracidad no recae en usuarios robots, sino que son las personas quienes protagonizan el mayor eco de los mismos, recogió la revista especializada Science.



El estudio relata, de este modo, que las “noticias falsas” (un término popularizado por el presidente de EEUU, Donald Trump) viajan por las redes sociales de forma “más rápida, más lejos, más profunda y en un marco más amplio” que las noticias verdaderas. Este comportamiento de los humanos en redes sociales no se limita a algunos ámbitos, ya que la tendencia se repite “en todas las categorías”, aunque sí es cierto que en algunos se produce más que en otros. En esta línea, los efectos fueron más pronunciados en publicaciones relacionadas con la política que en aquellas asociadas al terrorismo, los desastres naturales, la ciencia, las leyendas urbanas o los datos financieros.



Además, los perfiles difusores de contenido falso tenían “significativamente” menos seguidores, eran menos activos y menos verificados y llevaban en Twitter menos tiempo, es decir, la falsedad se difundió más a pesar de estas diferencias, no gracias a ellas.

La cantidad de noticias falsas en Twitter se está incrementando “claramente” y repunta durante acontecimientos importantes. Ante estos datos, los expertos se inclinaron por la “hipótesis de lo inusual”, es decir por que el contenido de estas falsedades es más novedoso que el de la verdad y fue esto lo que le valió más difusión.