Ángeles Vázquez asegura que los incendios “no son un problema político” sino “de incendiarios”

La conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, volvió a incidir en que los incendios forestales “no son un problema político” sino “un problema de incendiarios”, al tiempo que negó que vaya a presentar su dimisión como demandan ciertos partidos de la oposición y colectivos sociales.

“Si con mi dimisión se acabaron los incendios, creerme que no tendría ni cinco minutos para decir “aquí estoy”. Pero supongo que esto va más allá, sino se trataría de un problema político y entiendo que los incendios no son un problema político; son un problema de incendiarios”, indicó ayer la conselleira en una entrevista en la Cadena Ser.

Así, remarcó que la ola de incendios que se declararon en mes de octubre “no fue fruto de la casualidad” para, a continuación, negar que el fin de semana del 13 al 15 existiese “improvisación” para atajar los fuegos.

Por el momento, dos personas fueron detenidas –una de ellas permanece en prisión– como presuntos autores de dos incendios forestales que quemaron una y dos hectáreas, respectivamente. Cuestionada sobre si estas dos personas merecen el calificativo de “terroristas”, Vázquez respondió que no lo sabe.

“Yo no sé si se le puede aplicar el término terrorista o no; lo único que sé es que la ola de incendios de ese fin de semana no fue fruto de la casualidad”, expresó la titular de Medio Rural, que incidió en que el detenido por el fuego de Os Blancos “sabía exactamente” lo que estaba haciendo.

“Creo que es demasiado simple decir que había una persona que estaba asando unos chorizos. A ver, esta persona sabía exactamente lo que estaba realizando, supongo; y si non era así pues tendrá los informes pertinentes”, añadió en referencia al detenido de Os Blancos.

Responsabilidad

A renglón seguido, Ángeles Vázquez instó a que “todos” cumplan con la ley, desde “el propietario a nivel privado” a los ayuntamientos, diputaciones y los Gobiernos gallego y central.

“Decir que aquí no hay responsables no tiene sentido”, expresó la conselleira, quien sostiene que la problemática de los incendios “es una responsabilidad compartida”, por lo que apeló a que “cada uno piense si está haciendo lo que tiene que hacer” para evitar los fuegos en los montes.

Mientras, expertos reunidos en el Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán, en Pontevedra, recomendaron adoptar las medidas de recuperación de la superficie afectada de forma “escalonada y coordinada”.

De ello informó la Consellería do Medio Rural en un comunicado, en el que destacó que la actuación inmediata tras un incendio forestal, a corto y a largo plazo, pasa por la estabilización urgente del suelo, la rehabilitación de las infraestructuras y, finalmente, por la restauración y la recuperación del ecosistema.

Esta es la principal conclusión de la jornada técnica sobre planificación de las tareas de rehabilitación urgente de las áreas quemadas celebrada en este centro dependiente de Medio Rural y en la que participaron expertos del propio centro, de otras entidades galegas y del resto de España.

En este escenario, los especialistas constataron que las características climáticas de Galicia hacen que la biomasa forestal se desarrolle más rápidamente que en otros lugares de España y, por otra parte, que el gran número de fuegos y su reiteración origina que el riesgo erosivo post-incendio sea cada vez mayor.