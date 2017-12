La borrasca “Ana” deja en el norte más lluvia en dos días de la que había caído en más de dos meses

Las lluvias acumuladas en el norte de la Península durante la borrasca profunda “Ana” dejaron cantidades en dos días que superan los valores acumulados en lo que ha transcurrido en el año hidrológico, que comenzó el 1 de octubre, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La portavoz de la Aemet, Ana Casals, señaló a Europa Press que donde más llovió fue en el oeste de Galicia, donde cayeron entre 100 y 120 litros e incluso en Pontevedra, donde se han acumulado hasta más de 200 litros por metro cuadrado. “Mucho más de lo acumulado en todo el año hidrológico”, aseguró la experta.

Así, precisó que en la estación de A Lama (Pontevedra) se acumularon en dos días 272 litros por metro cuadrado; en Beariz (Ourense), 248,6 litros por metro cuadrado y que en numerosos puntos de Pontevedra se superaron o rondaron los 200 litros por metro cuadrado, al tiempo que cayeron más de 100 litros por metro cuadrado en Pontevedra, Ourense, A Coruña, Lugo y Ourense.

“Esto es mucho más de lo normal en dos días”, comentó Casals, que añadió que se superó los anteriores récord de precipitaciones en un mes de diciembre el día 10 en Ourense, con 63,4 litros por metro cuadrado, unos datos que no se superaban desde diciembre de 1981.



Cambio en el balance

Además de estas efemérides en estaciones principales, en el observatorio de A Lama (Pontevedra) el día 10 de diciembre se recogieron 231,4 litros por metro cuadrado. Con estas cifras, la portavoz confía en que estas precipitaciones “cambiarán el próximo balance hídrico” del año hidrológico, sobre todo en la vertiente atlántica, donde no era la primera ocasión que llovía en este periodo, pero “ninguna como en este episodio” y pronosticó que se volverán a producir precipitaciones esta semana en el norte y a finales de esta semana en la Península y Baleares.

Así, adelantó que hoy seguirá lloviendo en el norte donde soplan los vientos del noroeste y que el viernes entrará una nueva borrasca, ya que se retira ligeramente el anticiclón y así entrará un frente procedente de una borrasca que afecta al noroeste de Europa. Casals prevé que mañana las precipitaciones sean “abundantísimas” en la cornisa Cantábrica, Galicia y “algo menores” en la meseta norte.



Un nuevo frente el viernes

El nuevo frente frío que se prevé que llegue el viernes dejará lluvias el fin de semana que en Galicia serán abundantes y también lloverá con menor incidencia en el oeste de Andalucía. Las precipitaciones serán de nieve en el Pirineo, cordillera cantábrica y sistema Ibérico.

En concreto, aseguró que se producirán precipitaciones en buena parte del país menos en el este y sureste y que las más abundantes caerán en el Cantábrico oriental, valle del Ebro y Pirineo occidental, donde pueden ser persistentes, y en Baleares. La cota de nieve ese día estará baja en cuadrante nordeste y en el resto entre 1.000 y 1.200 metros.

Casals también explicó que en los próximos días las temperaturas empezarán a situarse en valores superiores a los normales y que las precipitaciones se producirán en el norte, pero no se esperan grandes cantidades “desde aquí hasta la próxima semana” excepto el viernes.