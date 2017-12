La comisión de incendios forestales se enquista por discrepancias sobre el plan de trabajo

El Grupo del PPdeG en el Parlamento de Galicia defiende que el plan de trabajo sobre la comisión de incendios forestales que se votará mañana en comisión aún no está cerrado y muestra su disposición a sumar propuestas de los otros grupos. La mesa de esta comisión, en la que los populares tienen mayoría, recibió ayer las propuestas de plan de trabajo del conjunto de grupos.

Tras este acto, el portavoz de En Marea, Luís Villares, aseguró que la mesa ya había decidido optar por las propuestas del PP, algo que tachó de “inaceptable” y de “tomadura de pelo”, y además cargó contra el supuesto apoyo del PSdeG, que tiene el otro puesto en la mesa, a esta iniciativa.

Los socialistas rechazaron esta acusación, explicaron que “ni avala ni apoya” la propuesta del PP y defendieron que hoy en la reunión de la comisión insistirá en sus propias propuestas.

Fuentes del PPdeG consultadas por Efe indicaron que la mesa únicamente recibió las propuestas de los grupos, si bien admitieron que tomará como base el documento elaborado por su partido, “que es el que cuenta con la mayoría para ser aprobado”, si bien con la intención de sumar aportaciones de los otros grupos.

Para ello habrá contactos con los otros grupos antes de que se vote el plan de trabajo, en una reunión prevista en el Parlamento a partir de este mediodía.



Comparecencia de Feijóo

La comisión activada en el Parlamento de Galicia después de la ola de incendios aspira a aprobar el plan de trabajo, después de que los distintos grupos hayan presentado sus propuestas, que incorporan decenas de comparecencias, desde representantes de los municipios más afectados por los fuegos, a expertos en política forestal, miembros del Gobierno y otros cargos de la Xunta.

Todos los grupos excepto En Marea incluyen en sus propuestas la demanda de comparecencias de miembros del Gobierno, aunque solo PSdeG y BNG demandan que participe el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Aunque no piden la presencia de Feijóo ni de sus conselleiros, el grupo rupturista sí propone algún cargo de la Xunta puntual como la directora xeral de Calidade Ambiental.

El plan de trabajo de los populares, tomado como base para negociar tras la última reunión de la mesa de la comisión plantea la presencia de la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, como cargo autonómico de más alto rango de todo su listado.

A la espera del plan que sea finalmente aprobado, los grupos mantienen contactos, aunque En Marea ya manifestó su malestar por el hecho de que la mesa de la comisión “presente” como referencia y se limite a “copiar” el plan de trabajo de los populares. “Nos parece inaceptable y una auténtica tomadura de pelo”, opinósu portavoz, Luís Villares.

Y es que, en unas declaraciones difundidas por el Grupo, Villares señaló que En Marea intentará que sus propuestas sean “integradas” y anticipó que, si no se consigue, “no legitimará un lavado de cara” del PP. Con todo, fuentes de En Marea consultadas por Europa Press ratificaron que, por el momento, no se decidió abandonar la comisión.

En Marea también incide en el “aval” del PSdeG y remarca que “forma parte” de la mesa de esta comisión, mientras que los socialistas aclararon que “ni avalan ni comparten” el plan de trabajo “presentado” por este órgano y que su portavoz ya dio a conocer la propuesta de su Grupo, que incluye 80 comparecencias.