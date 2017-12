La conselleira do Medio Rural será la única que declare en la comisión sobre los incendios forestales

La comisión del Parlamento gallego para analizar y prevenir los incendios forestales, aprobó un plan de trabajo que incluye un total de 44 informes y casi 70 comparecientes, pero que del Gobierno de Feijóóo sólo incluye la presencia de la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez.

En la sesión de ayer, el plan de trabajo recibió luz verde por parte del PPdeG, con mayoría absoluta, y fue rechazado por el resto de grupos, pese a que se introdujeron algunas de sus propuestas en cuanto a informes y comparecencias, pero ninguna incorporación del Ejecutivo autonómico.

De este modo, el PPdeG empleó su mayoría para bloquear la comparecencia del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, del vicepresidente, Alfonso Rueda, y de los conselleiros responsables de Medio Ambiente, Beatriz Mato, o el de Economía, Francisco Conde, como reclamaba la oposición.

Sin embargo, tras una importante negociación en el marco de un largo receso en la comisión encaminada a analizar los incendios forestales que asolaron Galicia el pasado mes de octubre y a la prevención de episodios de estas características, sí se incorporaron otras demandas.

De este modo, y a petición de la oposición, la comisión parlamentaria contará con la comparecencia del delegado del Gobierno, del Fiscal de Medio Ambiente, responsables de los sindicatos CIG, UGT, CCOO y UUAA, y de los alcaldes de Carballeda de Avia, Nigrán, As Neves y Cervantes.

En cuanto al contenido de los planes se llevará a cabo un análisis desde diferentes perspectivas por lo que se abordará por un lado la incidencia de los incendios en Galicia “en el periodo 2006-2017”, con especial atención a la ola del pasado mes de octubre, y también se profundizará en la experiencia acumulada y el análisis de las causas estructurales de los fuegos, así como las reformas necesarias en política forestal.

Además, entre los informes reclamados por la oposición destaca la inclusión del borrador del plan forestal de Galicia que se le solicitará a Medio Rural.

El grupo mayoritario también aceptó incorporar los datos correspondientes a la comisión técnica independiente de Portugal (BNG), informes sobre los incendiarios que permitan elaborar un “perfil” sobre los mismos (PSdeG) y otros sobre la adaptación de Galicia al cambio climático y sobre el “impacto paisajístico de los incendios forestales” (En Marea).

Durante el debate, el portavoz de En Marea, Luís Villares cargó contra la propuesta inicial de la Mesa, que considera una prórroga de la comisión séptima del Parlamento y no ve la problemática de los incendios forestales como la “cuestión territorial” que es.

Sorprende que la propuesta de la Mesa esté basada casi únicamente en la del grupo PP”, un extremo que se produce porque “En Marea fue excluida”, ya que la formación rupturista no consentiría una “propuesta de salida que no contase con todos los grupos”.

En este sentido, remarcó que En Marea aboga por conseguir “un pacto nacional por el territorio” por lo que entienden que no se debe afrontar el problema forestal como “una cuestión partidaria” de forma que su grupo incluso llegó a renunciar a “tres cuartas partes” de sus peticiones.

Por su parte, el socialista José Antonio Quiroga defendió que la propuesta del PSdeG estaba encaminada a “ampliar y mejorar” el plan de trabajo “en la medida que sea posible” ya que la inicial presentaba carencias importantes.

En cuanto a las comparecencias, Quiroga admitió que aunque “nunca llegaremos a estar a gusto todos los grupos” es importante contar con representantes de la Xunta y alcaldes afectados.