El Consello aprobará nuevas medidas para fomentar el empleo en menores de 30 años

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció que su Ejecutivo aprobará, en su reunión semanal de hoy, un paquete de medidas destinadas a fomentar el empleo en los jóvenes menores de treinta años.

Durante la sesión de control del Parlamento, el máximo mandatario autonómico explicó que este paquete incluirá ayudas a la formación de los jóvenes y subvenciones a las empresas que los contraten. Así, precisó que la Xunta destinará 2.000 euros a completar la formación de cada joven y, otros 5.000 a la empresa que lo contrate.

Cruce de datos

Feijóo se pronunció así en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, quien denunció ante el presidente el incremento de la precariedad laboral en Galicia hasta el “27%” y afeó a la Xunta que no ejecutase todos los fondos consignados para políticas activas de empleo en las cuentas para 2016.

Y es que Feijóo y Villares protagonizaron ayer un cruce de datos sobre la evolución del empleo en la Comunidad gallega. Así, mientras que el portavoz de En Marea ha censurado que Galicia tiene la “peor tasa de evolución del empleo de todo el Estado español desde 20009, con 103.000 ocupados menos”, Feijóo le acusó de “de no todos los datos”, solo los “negativos”.

Frente a ello, el titular de la Xunta recordó que a su llegada a la Xunta se destruían “50.000 puestos de trabaja” mientras que ayer Galicia “está creando 18.000 empleos”. “Deberían ustedes de no ocultar a los gallegos que hoy hay menos paro que cuando los gallegos me eligieron en 2012 e incluso que cuando los gallegos me eligieron en 2009”, subrayó.

Además, destacó que en Galicia hay hoy “21.700 parados menos que hace un año”. “Si usted me dice si estoy satisfecho con la evolución del desempleo en Galicia, la respuesta es no. Si usted me dice que estamos mejor que cuando tomé posesión, la respuesta es sí”, apuntó.

En esta línea, anunció que la Xunta seguirá trabajando con el objetivo de que “en 2020 haya entre 80.000 y 100.000 empleos más” y que “la tasa de paro se sitúe en torno al 10% y haya más de 50.000 contrato indefinido”.

Pensión de los retornados

Por otra parte, el Parlamento apoyó por unanimidad solicitar al Gobierno de España que, para evitar la doble imposición, negocie la introducción de convenios por los que se reconozca la pensión de invalidez en el caso de emigrantes retornados conforme al principio de reciprocidad.

Este fue el único punto aprobado en el Pleno, ya que la proposición presentada por el BNG demandaba una modificación en la Ley 35/2006 para la disposición de un marco homogéneo para todas las pensiones contemplando las exenciones de presentar declaración del IRPF de no superar determinados umbrales de rentas.

Asimismo, incidía en realizar las modificaciones oportunas para evitar la retroactividad que establece la disposición adicional en relación con las personas que ya tributaron por las rentas percibidas en ejercicios anteriores, así como aquellas que están pendientes de tributar garantizando el reconocimiento de oficio de las pensiones de invalidez, reconocidas en los países de origen con la finalidad de acreditar la exención en la tributación de estas pensiones.

La diputada nacionalista Noa Presas incidió en que son muchos los pensionistas que todavía “siguen en la calle” y, de hecho, ayer se desarrolló en las calles de Santiago una manifestación a este respecto.

Además, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, acusó al presidente de la Xunta de incumplir la Ley gallega de Medios Públicos de Comunicación desde el año 2011 y el máximo mandatario autonómico rechazó “lecciones de objetividad” de los socialistas, a los que recordó “los líos” que tenían con el BNG en la gestión durante el bipartito.

Leiceaga criticó que el PP “no quiera perder instrumentos de control público de la información ni aumentar el grado de autonomía de los profesionales”. Reclamó el “compromiso” de Feijóo con el “cumplimiento íntegro” a la entrada de 2018 de esta norma.

Feijóo reconoció que “hay reglamentos que desarrollan las leyes” en los que le “gustaría ir con más celeridad”. “Pero de ahí a decir que si no se cumple un plazo reglamentario estamos incumpliendo las leyes permítame que no lo pueda aceptar”, dijo.