Feijóo bromea con que hagan falta “cuatro” para “tumbarle” en un debate

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, proclamó que su partido, tras ocho años de gobierno, “ya es Galicia”, aunque subrayó que es consciente de que “representa unas siglas” sin las que “no sería presidente”, las del Partido Popular. “Pero mi partido tiene un nombre, que es Galicia”, aseveró.

“¿Hay alguien que no sepa que soy el candidato del PP?”, parafraseó Feijóo a María Dolores de Cospedal, quien planteó la misma pregunta, al tiempo que declaró que él no “esconde” la formación por la que se presenta. Frente a ello, situó a Podemos, partido al que acusó de camuflarse “en las mareas” gallegas.

En un pabellón en Ribeira, ante centenares de afiliados y simpatizantes, Feijóo llamó a “votar por Galicia” el 25-S y proclamó que él se vuelve a presentar porque “cree en Galicia” y para resolver los “retos” pendientes y los “problemas” de los gallegos. Al tiempo, censuró los “insultos” que recibe de sus rivales políticos.

“Los gallegos somos una familia. Con lo fácil que es respetarse, ¿por qué la mayoría de las fuerzas políticas no tienen mejor propuesta que insultar al partido de la mayoría? No sé si insultando a Feijóo van mejor las cosas, pero no vamos a perder ni un minuto en insultar”,remarcó, antes de volver a retar a sus rivales a que si quieren un nuevo debate sea bilateral. “Que se pongan de acuerdo”, insistió, al tiempo que bromeó con que en el debate de la Crtvg “quedó claro que para tumbar a uno se necesitan cuatro”.

Por otra parte, el líder popular rechazó polemizar sobre el papel de su vida privada en la campaña, si bien consideró “lamentable” que se busque “politizar” su parternidad y que esta forme parte de los discursos de sus rivales políticos.