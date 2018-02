Feijóo defiende la postura de la Xunta ante la huelga de Xustiza y afea la actitud de Villares

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ironizó con que el portavoz de En Marea, Luís Villares, se haya erigido en “enlace sindical” de los funcionarios de Justicia que dependen de la Administración autonómica que llevan más de diez días de huelga indefinida.

El jefe del Ejecutivo defendió la postura de su Gabinete y recomendó al magistrado en excedencia que le diga a este colectivo que en Galicia “se cobra más que en la media de comunidades” con la propuesta actual.



Enlace sindical

“Ahora resulta que usted se erige en enlace sindical del comité de huelga en la justicia. ¡Allá usted!, no me extraña ya nada”, espetó Feijóo durante la sesión de control, en la que advirtió de que “la negociación desde la racionalidad y el sentido común siempre estuvo presente en las organizaciones sindicales”. “Yo sigo creyendo en las organizaciones sindicales, en algunas más que otras, por supuesto”, apostilló.

Dicho esto, Feijóo consideró que Villares “debería decirles, dado que es enlace sindical, que en Galicia se cobra más que en la medida de las comunidades del Estado con la propuesta que tienen encima de la mesa” por parte de la Xunta, con una subida de hasta unos mil euros al año.

El mandatario autonómico defendió que esta afirmación atañe a “todos” los trabajadores de justicia y explicó, así, que en los cuerpos de gestión, remarcó que Galicia está “entre las nueve comunidades que más se cobra”; mientras que en tramitadores, entre las “ocho que más se cobra” y en auxilio, entre las “seis”.



Mesa general

Además, Feijóo defendió que si prospera el incremento salarial en la Administración de Justicia, si prosperan los acuerdos de la mesa general de Función Pública que se están abordando en Madrid, significarían aproximadamente una subida de entre el 9 y el 10% en los próximos tres años. “¿Usted puede decirle a cualquier trabajador gallego que tiene garantizado un incremento de su salario de entre el 9 y el 10% en los próximos tres años?”, le interpeló.

Sin embargo, para el portavoz parlamentario de En Marea, el PP “no quiere que funcione bien”” la Justicia y “por eso están interesados en que continúe la huelga”. Ha puesto como ejemplo el aplazamiento, hasta noviembre, del juicio contra el alcalde de Barreiros “por corrupción, sí, por corrupción urbanística”.

Por otro lado, durante el cara a cara con En Marea, Feijóo criticó el “conjunto de disparates” que, a su juicio, se lanzaron en la Cámara gallega durante la sesión plenaria del martes cuando se habló de salarios de los integrantes del Gobierno gallego, en referencia a Eva Solla, vicepresidenta segunda del Parlamento como miembro de En Marea.

“El Gobierno cobra menos que esa diputada de su grupo. Todos en su conjunto. El presidente de la Xunta cobra menos que esa diputada de su grupo que el martes vino aquí a falsear y a calumniar”, recriminó el mandatario autonómico, quien afirmó que “el Gobierno no cobra un patacón más de lo que cobraba”.

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo un llamamiento a los sindicatos de justicia para “seguir negociando” en el décimo primer día de huelga indefinida y destacó la oferta económica realizada por la Administración, que se sitúa en un aumento de una media de “1.000 euros por trabajador por año” –entre 816 y 1.080 euros al año, en función del cuerpo–.