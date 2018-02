Feijóo destaca la colaboración fecunda entre la Xunta y la Fundación Ortega

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó ayer la colaboración “fecunda” entre la administración autonómica y la Fundación Amancio Ortega, durante una visita a una nueva escuela infantil en Santiago.

Núñez Feijóo visitó las instalaciones en O Castiñeiriño, junto a la vicepresidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez Marcote, como impulsora de la instalación y afirmó que está entre las mejores de Europa “desde el punto de vista constructivo y funcional”.



Confianza en el futuro

El nuevo centro, situado en un barrio de nueva creación, servirá para atender a 82 niños de entre cero y tres años.

Feijóo aseguró que su construcción responde a una idea de “confianza en el futuro”, como el que muestra la Fundación Ortega, a la que agradece su compromiso y “fecunda colaboración”.

Este futuro debe estar en forma de “bienestar”, “formación” e “investigación” de la mano de un “pueblo ganador donde nada es imposible”, en cuya capacidad y “porvenir ilimitado” siempre creyó Amancio Ortega, destacó el jefe del Ejecutivo gallego.



Respecto a la política educativa para niños que todavía no están en edad de escolarización obligatoria, el titular de la Xunta afirmó que Galicia es una de las comunidades con más cobertura, a través de escuelas públicas y concertadas, con ayudas.

“Este año 2018 no hay lista de espera para encontrar una plaza en una escuela infantil”, subrayó antes de recordar que en las aldeas, donde la población no es suficiente como para instalar un centro, hay abiertas 47 casas nido, que serán más de setenta en los próximos dos años.



Bono concilia

Asimismo, Feijóo estimó que con esta nueva escuela infantil “Santiago tiene una ratio de cobertura superior al 44%”. “Estamos ante una de las ciudades españolas con más ratio de cobertura y una de las ciudades europeas con más plazas de residencias por mil habitantes”, afirmó

“Esto tiene que seguir y vamos a seguir. Cuando no tenemos una plaza sostenida por fondos públicos damos un ‘bono concilia’ para que puedan usar esos derechos en forma de cheque para una escuela concertada”, explicó. “El bono concilia, las plazas concertadas... nos hacen ser una de las comunidades, por no decir la comunidad, con más cobertura de escuelas infantiles de 0 a 3 años”, manifestó.



En todos los municipios

El objetivo a largo plazo es que en 2020 “todos los ayuntamientos de Galicia tengan un recurso de una escuela infantil en su ámbito territorial”.

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, reconoció que la red de centros de la ciudad no es capaz “de cubrir la totalidad de la demanda” debido a que el “desarrollo urbanístico no fue acompañado de dotación de equipamientos”, por lo que es un reto completar esa dotación.

Esta escuela de O Castiñeiriño se realizó en un terreno municipal que fue cedido y queda pendiente la apertura del centro de Santa Marta, que será de gestión municipal, cuyo proyecto se contrata en la actualidad y espera ejecutar el próximo año.

“Son un complemento fundamental para la educación y la conciliación”, resaltó y manifestó su deseo de que cuando ambos centros funcionen, no exista lista de espera.