Feijóo destaca que el modelo económico de Galicia ha de ser “reconocido y no penalizado”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo puso ayer en valor el hecho de que Galicia esté “creciendo por encima de la media española” y que duplique “el crecimiento de los países del euro”, un marco en el que indicó que espera que el modelo gallego sea “reconocido y no penalizado en el futuro sistema de financiación”.

El responsable del Ejecutivo gallego hizo estas declaraciones durante la presentación de un desayuno de Nueva Economía Foro, que tuvo como invitada a la Secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido.



Fuenteovejuna del progreso

“Nuestra excelente reputación no es casual, Galicia es una moderna Fuenteovejuna del progreso porque representa una tarea conjunta sin disonancias, y Vigo forma parte de esa Fuenteovejuna gallega, Galicia de la Fuenteovejuna española, y España de la Funeteovejuna europea”, apuntó, para insistir en que la reputación gallega es “producto del esfuerzo de todos a una”.

En este contexto, el presidente de los populares gallegos incidió en la importancia que tienen las “políticas serias hechas por políticos serios, que no confundan la gestión con meros gestos teatrales que impiden aceptar la realidad, ser flexible y buscar acuerdos necesarios”, frente a “la arrogancia de quien cree saberlo todo y antepone sus dogmas a la realidad”, subrayó, en alusión a la situación en Cataluña.



Especificidades

Durante su intervención, Irene Garrido, reconoció que el nuevo modelo de financiación autonómica debe tener en cuenta las especificidades de cada una de las comunidades representadas, y ha considerado que las quitas y condonaciones “no serían más que parches y, sobre todo, injusto”.

En relación con ello, la también diputada por Pontevedra, que coincidió de esta manera con las reivindicaciones de la Xunta, remarcó que el nuevo sistema de financiación autonómica debe “tener en cuenta factores” como la dispersión de la población y el grado de envejecimiento.

En todo caso destacó que elaborar el nuevo modelo no es una tarea solo del Gobierno, sino de todos los grupos políticos, y se dirigió al Partido Socialista, puesto que “gobierna en siete comunidades y tendrá mucho que decir”. “Tenemos que poner todos de nuestra parte para llegar a un modelo de consenso”, remató.

En respuesta a preguntas de los asistentes, Garrido se refirió también a las elecciones en Cataluña, y trasladó su deseo de que “el gobierno que salga esté ajustado a la legalidad, y que no se salte la constitución y el Estado de Derecho”; una línea en la que se ha mostrado “convencida de que los resultados van a ser buenos para el conjunto de los ciudadanos catalanes y españoles”.

Así, trasladó su confianza en que los comicios “pongan orden en la comunidad autónoma”, donde al ser preguntada sobre un escenario en el que ganase el bloque independentista, apuntó que “lo que tiene que ganar es un bloque independentista que respete las leyes, que para la consecución de esos fines tiene que seguir la vía legal y no saltarse la Constitución y el Estado de Derecho”.

En lo referente a la situación económica en la Unión Europea, Garrido puso en valor que, si bien entre sus principales retos se encuentra el Brexit, “las previsiones de los organismos permite ser optimistas y prever que –se está– en una recuperación sostenida”.

Sobre España, refrendó que lleva “tres años de crecimiento” y es “el país que más crece dentro de los grandes de la zona euro”, y agregó que “no solo importa cuánto, sino cómo” crece el país.