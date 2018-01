Feijóo insiste en su “compromiso” de servir a los españoles en Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insistió en su “compromiso” como mandatario autonómico ante las voces que lo vuelven a situar en Madrid en una eventual crisis de gobierno promovida por Mariano Rajoy, a quien también ve con el “compromiso” de finalizar la legislatura.

“Rajoy tiene el compromiso de acabar la legislatura y yo tengo el compromiso de servir a los españoles que somos gallegos”, ha aseverado en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, preguntado por si se marcharía a Madrid.

El presidente de la Xunta afirmó que con el Gobierno central solo trata los temas que atañen a su gestión en Galicia y se tomó los rumores con ironía: “El resto no deja de ser entretenido”, manifestó Feijó.

Esperpentos

Sobre Cataluña, el líder del PPdeG confió en que “no se haga pasar” a los catalanes por el “esperpento” de querer investir a un presidente que no tome físicamente posesión de su escaño y que está en Bruselas, como sería el caso de Carles Puigdemont.

Además, lamentó que Ciudadanos no le ceda al PP un diputado para poder formar grupo en el Parlament. En este sentido, defendió que muchos “votantes” populares confiaron en Inés Arrimadas en las pasadas elecciones en esa llamada al “voto útil”, pero siguen apoyando al PP y, por ello, lamentó que “le niegue la posibilidad” de tener grupo en la cámara a la formación que lideró Albiol.

“No describe un buen talante”, reprochó Feijóo, en referencia a ese prestamo de diputado para formar grupo, una cuestión que jurídicamente tuvo respuestas distintas en el Congreso cuando se planteó por parte de formaciones minoritarias.

Para Feijóo, es una actitud “impropia” de quien ha “oído” que “estaría dispuesto a gobernar con el PP y con el PSOE”. “Mal empezamos”, insistió, y argumentó que los partidos que defienden la Constitución deberían “estar unidos en proteger las libertades”.

Sobre las encuestas, Feijóo consideró que “hay que tomárselo como lo que son, pero no conviene ignorarlas” y apostó por hacer “autocrítica”. Eso sí, recordó que en Cataluña el PP tuvo “mal resultado”, pero Cs en Galicia cuenta con “cero escaños”, al respecto de lo que incidió en que el PP sigue siendo el primer partido en España. “Cada elección es una lección”, sentenció Feijóo. l