Feijóo pone en valor un proyecto que acercará la cultura digital a la mujer rural

El presidente de la Xunta, Albrerto Núñez Feijóo puso en valor ayer el proyecto Digitalizadas, una iniciativa de la Fundación Cibervoluntarios, la Fundación Mujeres y Google.org, que formará presencialmente a 5.000 mujeres del entorno rural español en alfabetización digital, emprendimiento y empleabilidad.

Feijóo recordó el peso de las mujeres en el ámbito rural y aseguró que “reducir la brecha digital es combatir una fuente de desigualdad”. Además de la formación, el presidente de la Xunta destacó el compromiso de su Ejecutivo para “reducir las diferencias en infraestructuras” entre el ámbito urbano y el rural.

En particular, destacó que, mientras que en 2009 la cobertura de internet en Galicia era del 72% de media, en la actualidad es del 98% y el número de hogares con internet contratado aumentó desde el 41 hasta casi el 80%.

Además de la importancia del desarrollo tecnológico, Feijóo apostó por la alfabetización

digital y propuso un programa a nivel nacional de inclusión

digital destinado a personas mayores de 55 años.

Formación gratuita

El proyecto Digitalizadas, que se desarrollará durante 2018 y 2019, estará presente en más de la mitad de las regiones de España para ofrecer formación gratuita a mujeres de ámbitos rurales.

El objetivo, según dijo Marisa Sotelo, de la Fundación Mujeres, es “retener el talento y la capacidad de las mujeres” en el ámbito rural, así como mejorar sus oportunidades y “reducir la brecha de género”.

En todo el territorio nacional, en poblaciones rurales, Digitalizadas realizará cursos presenciales de seis horas sobre competencias básicas, mejora de la empleabilidad y del emprendimiento y búsqueda activa de empleo, que comenzarán en el mes de abril.

El director de Políticas y Asuntos Públicos de Google, Francisco Ruiz, destacó el “compromiso” de la compañía con la formación en competencias digitales y con la mejora de la empleabilidad, al tiempo que destacó la “oportunidad” que supone internet, en particular, para los entornos rurales.

La “brecha digital” que separa lo urbano y lo rural, dijo Francisco Ruiz, no es “una cuestión solo” de equipos y desarrollo tecnológico, si no también de formación y de “igualdad de oportunidades”, especialmente para las mujeres.

Ruiz incidió en la apuesta “por el emprendimiento y por la empleabilidad” de esta iniciativa, que persigue “la integración social para la mejora de la calidad de vida de las personas a través de la tecnología”, lo que da “mayores oportunidades personales y profesionales, presentes y futuras”.

Roles compartidos

Por su parte, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, destacó que las nuevas tecnologías son clave para “derribar muchas barreras impuestas”.

Montserrat celebró la puesta en marcha de este proyecto y mostró su confianza en que cuando dominen las nuevas tecnologías sean “protagonistas”.

“Las nuevas tecnologías pueden derribar muchas barreras impuestas”, subrayó al tiempo que recordó su apuesta por “avanzar hacia una sociedad de roles compartidos”.

Espera que España se acerque a una “sociedad de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la que cada persona pueda elegir con libertad su proyecto de vida”. l