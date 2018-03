Feijóo no podría explicar un 13% de aumento salarial a los pensionistas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, esgrimió ayer que no podría “explicar” a los pensionistas gallegos “una subida” salarial “del 13%” a los funcionarios de justicia, que están en huelga indefinida desde el 7 de febrero.



“No puedo explicar a un pensionista gallego que no tenemos dinero para subir sus pensiones de acuerdo con el incremento del IPC y que sí lo tenemos para seguir aumentando hasta un 13% el sueldo de los empleados públicos de justicia”, aseguró Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

Feijóo no lo concretó pero se refería a que la última oferta que la Xunta puso sobre la mesa a los empleados de justicia –105 euros más al mes para todos los cuerpos– supone un aumento de entorno al 5% sobre el total de sus emolumentos, que sumada a la subida pactada en Madrid para todos los funcionarios situaría el aumento en el 13%.

Feijóo se lamentó de que su Ejecutivo no puede subir las pensiones “a todos los gallegos” y ha añadido que, en consecuencia, no se siente “autorizado” para acceder a las demandas de los empleados públicos de justicia.



Actitud de la oposición

“Tengo que explicar lo que hago a todos los gallegos”, sentenció, antes de incidir en que quedó claro que sobre la mes hay “un conflicto retributivo” que, a su modo de ver, se ha “politizado”. “Ya mezcla intereses políticos con intereses sindicales”, criticó. A renglón seguido, lamentó que “desde los partidos” se use a los ciudadanos “para seguir prolongando un desacuerdo salarial”.

Finalmente, tras reflexionar acerca del debate de las pensiones y ponerlo en relación con el conflicto de la justicia, ha aprovechado para agradecer pasos como el dado por el juez decano de Vigo en alusión a la orden de registrar más de 1.000 demandas de lo civil. “Hay jueces decanos que intentan cumplir con su labor”, sentenció.



Negociaciones

La Xunta convocó a los sindicatos de justicia a una nueva reunión para el lunes con el objetivo de retomar las negociaciones. De ello informaron fuentes del Gobierno gallego, que ratificaron que el encuentro tendrá lugar en el complejo administrativo de San Caetano, a las 11.00 horas.

Mientras, los sindicatos volvieron a situar en torno al 81% el seguimiento de la huelga en la Administración de la Justicia, un dato que de nuevo contrasta con el ofrecido por la Xunta, que rebaja al 35,99% el paro.

Concretamente, el comité de huelga, cifra el seguimiento del paro, en el tercer día de la sexta semana, en el 83% en Santiago, el 83% en Ferrol, 72% en A Coruña, 85% en Pontevedra, 85% en Ourense, 79% en Lugo y 84% en Vigo.



Rebaja

Por su parte, la Administración de Justicia aseguró que fueron a la huelga un total de 984 personas y ha rebajado al 35,99% de funcionarios que secundaron el paro. Por provincias, señala que A Coruña registró un seguimiento del 34,48%%; Lugo, del 25,17%; Ourense, del 41,67%; y Pontevedra, del 39,62%.

Ayer, más de un centenar de funcionarios se concentró en A Coruña en una nueva jornada de huelga indefinida bajo el lema “Non a discriminación na xustiza galega”. Aunque inicialmente estaba prevista una manifestación con recorrido desde la antigua sede de la Audiencia Provincial hasta la Plaza de Pontevedra, los funcionarios finalmente se quedaron concentrados en la calle Capitán Juan Varela.