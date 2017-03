Feijóo ratifica que las oposiciones en Educación se convocarán en abril

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ratificó ayer que la oferta pública de empleo (OPE) en Educación, con 1.043 plazas, se convocará en abril después de que el Gobierno central anunciase un real decreto ley que dará “seguridad jurídica” a las oposiciones. Consciente de que esta norma debe ser refrendada en el Congreso, cuestión que también le recordó Xoaquín Fernández Leiceaga, Feijóo pidió al PSOE que “acierte” esta vez tras “equivocarse” con la estiba.

Feijóo confirmó la convocatoria en el pleno del Parlamento, después de que el conselleiro del ramo, Román Rodríguez, ya anunciase esta semana que este es el horizonte con el que se trabaja en la Administración gallega. En total, la propuesta de Educación asciende a 1.043 plazas, de las que 540 serán de secundaria, 400 de maestro, 80 de profesores técnicos de FP y 23 de música y artes escénicas.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, acusó al presidente gallego de ejercer de “peón” del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una “partida de ajedrez” en la que, pese a que “había cobertura legal”, se decidió dejar en el aire las oposiciones y presionar en busca de apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). “Hoy esa pequeña farsa está desmontada”, constató el socialista.

“¿POR QUÉ NO ANTES?”

Convencido de que el Gobierno gallego hizo de “cómplice” de Montoro, Leiceaga instó a Feijóo a explicar “por qué no convocó antes” pese a que se podía hacer con la base de la tasa de reposición de 2016.

Al tiempo, advirtió de que el decreto ley tiene que ser refrendado en el Congreso, donde los populares no tienen mayoría para sacarlo adelante en solitario. “Puede ser que se transforme en un proyecto ley y eso nos lleva a junio”, esgrimió, en alusión a un posible retraso en la tramitación. En todo caso, el parlamentario socialista esgrimió que él desea que sea “mejorado” y manifestó su deseo de que se superen “las tasas de reposición”, con el fin de frenar la “precariedad laboral”.

“¡Cuidado! Que me dice que el real decreto ley hay que convalidarlo y que, a lo mejor, ustedes no están de acuerdo”, replicó el presidente, quien sugirió una amenaza velada tras el comentario del socialista. “Me está diciendo: busquen ustedes una solución para no depender de la irresponsabilidad de la oposición”, agregó. Dicho esto, pidió que el PSOE actúe con “responsabilidad” y manifestó su deseo de que “acierte” esta vez tras “equivocarse” con la estiba. “¡No jueguen con los opositores!”, remarcó el presidente, quien incidió en que hay comunidades socialistas que “han decidido no convocar” OPE ante la situación que había sobre la mesa. Feijóo recalcó, asimismo, que en Galicia la temporalidad en el empleo público está por debajo de la media de España, al igual que la interinidad en Educación. n