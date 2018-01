Feijóo reconoce que hay que “mejorar” en urgencias, pero apela a un uso adecuado de los servicios

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reconoció que existen “pocas dudas” de que hay que “mejorar” en la atención de los servicios de urgencias hospitalarias y que hay pacientes que pueden haber tenido que soportar “incomodidades”, pero ha apelado también a la necesidad de hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios.

Como argumento, tras reivindicar que en los últimos días, ante la mayor afluencia en los hospitales a causa de la gripe, se activaron los planes de contingencia, las plantillas estuvieron “al cien por cien” y hubo “refuerzos”, esgrimió que de las personas atendidas en urgencias solo el 18% fueron ingresadas, lo que indica que “probablemente” quedaron vías previas sin usar “convenientemente”.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, ante las peticiones formuladas esta semana por los jefes de servicio de urgencias, el presidente subrayó que sería “preocupante” que ellos, al igual que gerentes y la Consellería de Sanidade “pensasen que no hay nada que mejorar”.

“Por supuesto que hay cosas que mejorar”, esgrimió, antes de incidir en que lo que toca, cuando hay “una avalancha” de estas características, es “organizar de la mejor forma posible” una situación que puede conducir a la “saturación” de un servicio.

Dicho esto, planteó que se debería evaluar la posibilidad de “dar camas en planta” aunque “el confort no sea óptimo” como en las habitaciones. Pero considera que, si es superior al de acumular pacientes en urgencias, debe contemplarse y supone una petición “razonable”.



Vías previas y vacunación

En todo caso, el presidente gallego defendió el trabajo hecho y, aunque reconoció que se puede “mejorar” y las “incomodidades” que pudieron sufrir los pacientes, instó a “echar un vistazo a la prensa” para constatar lo que sucede en otras comunidades.

Así las cosas, incidió en la importancia de vacunarse y lamentó que, aunque la campaña de este año haya sido “mejor” que la de otros previos, no se logró “el objetivo al cien por cien”.

También insistió en la importancia de un uso adecuado de los servicios y, tras subrayar que solo dieciocho de cada 100 personas atendidas en urgencias fueron ingresadas, subrayó que hay “vías asistenciales previas” que “probablemente quedaron sin usar convenientemente”.

En concreto, recordó que, cualquier persona con síntomas gripales puede llamar por télefono para hablar con un médico de cabecera, acudir al centro de salud, llamar al 061 e ir al punto de atención continuada (PAC).



Cuatro recursos

“Hay cuatro recursos que se pueden usar antes de llegar al hospital”, ha remarcado el presidente gallego, quien ha agradecido la labor y “determinación” de los profesionales sanitarios. “Trabajaron más que nadie”, zanjó el presidente gallego.

En el mismo sentido se pronunció el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien pidió ayer disculpas por “las molestias que se puedan estar produciendo” entre los pacientes que acuden a las urgencias a pesar del “esfuerzo” realizado por el Ejecutivo gallego “para mantener una elevada calidad de la sanidad”.

En declaraciones realizadas a los medios de comunicación en Vigo, Rueda recalcó que Galicia cuenta con uno de los mejores sistemas sanitarios “de Europa”, “por mucho que algunos, siempre que tienen la oportunidad, se empeñan en decir lo contrario y en desprestigiar a los profesionales”, recalcó el vicepresidente.