Feijóo le “vende” su programa a los votantes socialistas en un mercado

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó un paseo electoral por Arteixo para intentar convencer a dirigentes socialistas de la localidad de que sus propuestas son “mejores” que las de En Marea. Lo hizo en un mercadillo en el que “su mayor fan”, un vecino de Carballo que le sigue a sus principales mítines, le felicitó con vehemencia por su futura paternidad.

Nada más llegar al mercadillo de la localidad coruñesa, sin cumplir el horario previsto dada su intensa agenda y tras saludar a una vecina “de Uruguay” y a un vendedor senegalés, el líder popular se encontró con el candidato socialista Pablo Arangüena, con quien se intercambió propaganda electoral y al que le aconsejó leer sus propuestas.

Pero es que minutos más tarde, el alcalde de la localidad, Carlos Calvelo, le presentó al portavoz socialista de Arteixo, a quien Feijóo también dio un folleto: “Es mejor el nuestro que el de En Marea”, le garantizó, a lo que el dirigente socialista replicó que él “prefiere” el de En Marea, también entre risas.

Feijóo continuó un paseo en el que no tardó con encontrarse con el que se autodenomina su “mayor fan”, un vecino de Carballo que acuñó en 2009 el “Feijóo, eres mi ídolo” y a quien compró dos pares de calcetines azul oscuro “por cinco euros”. “Venga, en serio, ¿cuánto cuestan?”, preguntó Feijóo, mientras que su vendedor y “fan” insistía en los cinco euros.

Tras la transacción, su “mayor fan” se puso serio y mientras daba la mano y se hacía una fotografía con Feijóo, le ha felicitado con vehemencia: “Felicidades y enhorabuena. A ver si sale otro fenómeno como tú”, le deseó, mientras una vendedora del puesto de enfrente le instaba “a comprar un body” para su hijo, que nacerá en febrero.

En el paseo, no todo fueron “selfies” y saludos, también hubo peticiones de mejores infraestructuras y de creación de empleos.

Pero la más contundente fue una vecina de la localidad que pidió “ayuda” a Feijóo tras afirmar que el alcalde, presente en una comitiva en la que también iba la conselleira Beatriz Mato, no se la había dado.

“Ayuda, déme ayuda, me han estafado unos prestamistas y me van a desahuciar, me quedo en la calle”, clamó la mujer, a la que posteriormente el alcalde le ha recordado que su caso se analizó pero “tiene una renta de 1.800 euros”.