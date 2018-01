Galicia sufrirá hoy un nuevo temporal de viento, lluvia y nieve pero menos intenso

Hoy se espera en Galicia una jornada de inestabilidad atmosférica, con intervalos nubosos, chubascos, que serán ocasionalmente tormentosos y acompañados de granizo. La cota de nieve empezará en los 1.200 metros y bajará a los mil por la tarde, por lo que no se esperan grandes nevadas..

Según la información de Meteogalicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, el viento soplará del sudoeste, moderado en la costa y más flojo en el interior. Por la noche irá rolando a noroeste.

En cuanto a los fenómenos costeros, habrá aviso amarillo en el litoral oeste y suroeste de A Coruña, donde se espera que sople viento de componente sur con fuerza 7 y ocasionalmente 8 mar adentro. También se espera mar combinada del oeste de cuatro metros.

Mientras, durante la jornada producirán precipitaciones en el noroeste que en el litoral oeste de Galicia podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales y al principio del día podrán ser localmente fuertes.

Por su parte, las temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, mientras que las máximas no tendrán cambios significativos. De este modo, las máximas ascenderán hasta los 13 grados en Ourense, Vigo y Pontevedra y las mínimas descenderán hasta los cinco grados en Lugo.

Estaba previsto que el frente alcanzase las costas gallegas esta madrugada para barrer la península de oeste a este y dejar, durante su recorrido, lluvia o nieve en numerosas áreas.



Consecuencias

En los últimos días, la nieve impidió llegar a sus respectivos centros escolares como habitualmente a casi 160 niños, según la Consellería de Educación. La provincia más afectada fue la de Lugo, en donde un total de 153 alumnos y seis centros escolares se vieron afectados o bien porque el transporte escolar no pudo circular o bien porque ellos mismos no se podían desplazar debido a la nieve.

Así, 50 escolares no pudieron ir al CEIP Santa María de A Fonsagrada al no haber transporte escolar, igual que al Instituto Plurilingüe Fontem Albei, de esa misma localidad. En este último caso, fueron 93 los alumnos afectados.

Mientras, en el colegio Poeta Uxío Novoneira de O Courel un alumno se vio afectado, igual que en el CEIP de Samos. En el caso del CPI Plurilingüe de Navia de Suarna y CPI Uxío Novoneira de Pedrafita do Cebreiro fueron cuatro alumnos, respectivamente, los que tuvieron dificultades por la nieve. Por su parte, en Ourense cuatro alumnos pertenecientes al CPI Plurilingüe Laureano Prieto, de A Gudiña, se vieron afectados por la nieve, ya que el transporte escolar no pudo pasar por las dos últimas paradas de una ruta.

En relación a esta situación, la Diputación de Lugo informó de que ya se puede circular “con normalidad” por toda la red viaria provincial, después de que la acumulación de hielo y nieve obligase a cortar cinco carreteras al tráfico en varios municipios de A Montaña, aunque mantiene en situación de alerta el operativo de vialidad invernal ante la previsión de un nuevo temporal para el fin de semana.

El vicepresidente de la Diputación, Manuel Martínez, confirmó que el operativo de emergencia desplegado antes de ayer quedó levantado cuando se constató que, salvo “unas pequeñas heladas a causa de las bajas temperaturas”, todas las carreteras “estaban abiertas”.

Según Martínez, “se puede circular por todas las carreteras” de la red viaria provincial, la más extensa de España -con más de 4.000 kilómetros de viales-, sin “problema ninguno” y, de hecho, no se han registrado “incidencias” a destacar en las últimas horas.

“No obstante, ante la previsión del tiempo para el fin de semana, se va a mantener el dispositivo” de vialidad invernal, formado por “78 operarios y 38 máquinas”, que estará preparado “para actuar en cualquier momento” si “hace falta”.



Tornado

Por otro lado, después de que el CEIP de Noalla-Telleiro, en el municipio de Sanxenxo, fuese desalojado el pasado miércoles debido a un tornado que cruzó este municipio costero, permanecen sin clase desde entonces.

El tornado provocó que se desprendiesen varias tejas de la cubierta. Ahora los técnicos trabajan para arreglar los desperfectos provocados y poder “reanudar las clases cuanto antes”, según han explicado las mismas fuentes de la Consellería de Educación, pero por el momento no han podido concretar cuando se reanudarán las clases.