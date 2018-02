Investigan el secuestro y violación de una peregrina en Val do Dubra

La Guardia Civil trabaja en la investigación de un posible secuestro y posterior violación, por parte de dos hombres, de una peregrina venezolana en la provincia de A Coruña. El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, confirmó ayer a los medios de comunicación que la agredida “está en tratamiento psiquiátrico”.

Villanueva hizo estas declaraciones a los medios en A Pobra do Caramiñal, donde asistió a un homenaje a la joven madrileña Diana Quer, cuyo cadáver fue encontrado el 31 de diciembre en el interior de un pozo de una nave abandonada de Rianxo.



Desde Fisterra

Según los primeros datos de que disponen los investigadores, la peregrina de nacionalidad venezolana salió de Fisterra para dirigirse a Santiago.

Una vez que recorrió una veintena de kilómetros desde el punto de partida habría sido secuestrada por dos hombres, que la introdujeron en un coche y la trasladaron a un descampado en el municipio coruñés de Val do Dubra, donde la habrían violado y abandonado posteriormente.

Por otra parte, Santiago Villanueva, defendió el sistema contra la violencia de género en España pero admitió que “podría funcionar mejor”, y aseguró que, con respecto a los medios para combatir esta lacra, se seguirá trabajando para una mejor dotación “tanto a nivel de juzgados” como “policialy de servicios”.

En una entrevista a la Cadena Ser, Villanueva respondió sobre la reiterada ausencia de juez sustituto en A Coruña en este ámbito señalando que “se tienen que suplir las carencias en violencia de género y producirse las sustituciones por un procedimiento interno en casos importantes como este, a los que hay que dar prioridad”, algo que indicó que ya habló con el Superior de Xustiza.

Con respecto a las denuncias sobre violencia de género precisó que van a más, incrementándose también las realizadas por terceras personas, que es lo que se pide porque “no se puede permitir ese tipo de violencia”.

En materia de lucha contra el fuego, insistió en que “hay incendios que no se producen de forma espontánea”, agregando que no se producen “260 incendios en un mismo fin de semana, es muy complicado”.