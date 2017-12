La nueva ley de salud fija siete áreas y “blinda” los hospitales comarcales

El Gobierno autonómico aprobó ayer para su remisión al Parlamento la reforma que “actualiza” la ley gallega de salud de 2008 que fija en siete las áreas sanitarias, pero “blinda” la existencia de los hospitales comarcales con la creación de catorce distritos sanitarios. También se habilita el concurso abierto permanente en respuesta a una petición reiterada de los profesionales sanitarios.

Así lo explicaron el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que dio luz verde a esta norma que mantiene la reorganización prevista para la gestión sanitaria en siete áreas –ya pivotaba sobre siete estructuras de gestión integrada, aunque sobre el papel las áreas eran once– y crea catorce distritos.

La decisión de “reducir” las áreas sanitarias –aunque Almuiña defendió que “no se reducen” sino que se ratifica la equivalencia con las estructuras que ya funcionaban de facto–, que ya era conocida tras la presentación inicial de la ley, levantó polémica en la comunidad, donde también se han producido manifestaciones frente a un eventual recorte de “servicios” en el ámbito comarcal.

El conselleiro defendió esta reorganización y tanto él como Feijóo subrayaron que “por primera vez” en Galicia quedarán “blindados por ley los hospitales comarcales”. “Ningún gobierno podrá tocarlos salvo que haya una autorización del Parlamento”, proclamó el presidente, mientras que Almuiña incidió en que los hospitales comarcales no solo no verán reducidos los servicios: “tendrán más”. No en vano, ambos dirigentes señalaron que se establecen de forma específica, “con nombre y apellidos”, los catorce distritos sanitarios: Barbanza, A Coruña, A Mariña, Cee, Ferrol, Lugo, Monforte, O Barco de Valdeorras, Ourense, O Salnés, Pontevedra, Santiago, Verín y Vigo.

En cuanto al concurso abierto permanente –que pedían los trabajadores del sector–, Feijóo anunció que la nueva ley permitirá a los profesionales concursar cada vez que haya una vacante, lo que agilizará que el personal se pueda asentar en los destinos que más se ajusten a sus necesidades y favorecerá “la conciliación”.

Sin consenso

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, denunció “el nuevo recorte” en los servicios sanitarios gallegos que cree que se esconde tras la reforma de la Ley de Salud. Ante esta coyuntura, la líder del BNG anuncia “un intenso trabajo político” con las organizaciones sindicales y la plataforma S.O.S. Sanidade Pública.

Además, el PSdeG hizo hincapié en que esta legislación se activa en pleno puente y calificó de “maquillaje de mala calidad” la creación de catorce distritos. l

Apuesta por la internacionalización con el programa Galicia Exporta

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer la aprobación del programa de internacionalización para pymes a través de una nueva convocatoria del Galicia Exporta, dotado con 6,5 millones para facilitar apoyo a más de 300 empresas. La financiación se dividirá en dos partes de forma que la primera línea, Galicia Exporta Empresas destinará cinco millones de euros a subvencionar hasta el 70% de la inversión en actividades relacionadas con la internacionalización. Por otra parte, el Galicia Exporta Organismos Intermedios estará dotado con 1,5 millones para cubrir hasta el 80% de la inversión de asociaciones empresariales, consejos reguladores, clústers y centros tecnológicos en acciones que fomenten las exportaciones. l