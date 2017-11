Pontón pide un concierto como el vasco y soberanía: “No debemos tener miedo a ser independientes”

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, manifestó ayer la apuesta de la formación nacionalista por un concierto como el vasco y “más soberanía”, mientras que atacó la “letal irrelevancia” en la que se encuentra Galicia bajo la presidencia de un Alberto Núñez Feijóo “subordinado” a Mariano Rajoy, según sus propias palabras.

En un desayuno informativo organizado por “Fórum Europa. Tribuna Galicia”, en el que la acompañaron el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, y otras personalidades como el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, y regidores y otros cargos del BNG, la también portavoz parlamentaria del Bloque desgranó algunas de las cuestiones sobre las que, entiende, Galicia ha perdido “peso”. Además, reclamó que se publiquen las balances fiscales, segura de que revelarían que en Galicia no existe “dependencia” del Estado y convencida de que, precisamente, si no se conocen estos números es porque no beneficiarían al discurso “centralista”. “Si la teoría de la dependencia fuese cierta, el Estado sería el primer interesado en publicarlos”, remarcó.

Durante su intervención inicial, en la que se mostró muy crítica con el mandatario autonómico, Pontón echó en cara al mandatario gallego, entre otras cuestiones, que en sus casi nueve años desde que llegó a la Xunta no ha habido “ninguna” transferencia a Galicia y se ha impedido el debate de la transferencia de la AP-9, pese a que es una demanda unánime del Parlamento autonómico, incluido el PP.



Financiación

También recriminó que no haya “entrado ni un documento” en el Parlamento de Galicia sobre la postura del Gobierno autonómico acerca de la financiación, debate que se ha vuelto a abrir a raíz de la negociación del nuevo cupo vasco recientemente aprobado en el Congreso.

Presentada por la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña y miembro de la Executiva Nacional, Goretti Sanmartín, Ana Pontón también explicó que el BNG “tiene la mano tendida” para un nuevo modelo de Estado y lamentó que, actualmente, el debate pueda ser salvar a Galicia como “nacionalidad histórica” cuando, añadió, debía estarse hablando del reconocimiento como “nación”. Ana Pontón incidió en que “no hay nada más letal” para el futuro de Galicia, un “país rico y con talento”, que la “sumisión a Madrid y “subordinación al proceso de recentralización”. “Y esto hecho a costa de los intereses de los gallegos, nos anula como nación con altísimas consecuencias”, advirtió.

Muy severa en contra de la subida de los peajes de la AP-9 –ante representantes de la propia empresa en el desayuno–, se preguntó qué diría la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, “si hubiese cero euros para rescatar las radiales y 4.000 millones para el rescate” de la autopista del Atlántico: “Estoy convencida de que la respuesta sería bien distinta”.