El presidente de la Fegamp cree que la “Ley Montoro” llevó la política “al asburdo”

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, cargó con dureza contra la ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local, conocida como “Ley Montoro”, una normativa que, a su juicio, llevó a la política “al absurdo”.

En una entrevista ayer en Radio Nacional, el también alcalde de O Barco (Ourense) indicó que dicha regulación trastocó la manera de gestionar los recursos en los ayuntamientos, basada en “ir despacito”, “no inflar los presupuestos artificialmente” y, una vez liquidadas las cuentas a final de año, actuar con los denominados “remanentes” (dinero sobrante del ejercicio anterior) a partir del mes de mayo.

“Seguimos haciendo eso. Pero lo que pasa es que viene el señor (Cristóbal) Montoro y dice: ese dinero en el banco. En el banco no me dan nada, no recibo ninguna remuneración, no puedo prestar servicios. Tenemos el dinero en el banco y no podemos resolver los problemas. El absurdo”, ha incidido el socialista.

Cuestionado sobre la situación que atraviesan los ayuntamientos a nivel económico, Alfredo García indicó que gozan “de muy buena salud”, aunque pueda haber “alguna excepción” como el caso del municipio de Os Blancos (Ourense), quetuvo que ser intervenido por la diputación.

En cuanto a la relación entre las diputaciones y los ayuntamientos, instó a la Diputación de Ourense a seguir los pasos del resto de gobiernos provinciales, donde se apostó por “un modelo” para garantizar el reparto de fondos “con criterios objetivos”.