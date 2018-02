Puy cree que el fiscal apunta a “múltiples factores” en la ola de fuegos que hay que abordar “con urgencia”

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, consideró que “lo único” que se puede extraer del avance de conclusiones del informe de la Fiscalía Superior de Galicia, para determinar si hubo planificación coordinada en la ola de incendios del octubre, es que hubo “múltiples factores implicados” en los fuegos y que se trata de un tema “complejo” que hay que abordar con la “urgencia” que merece.

En concreto, según adelantó el fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, el informe está “prácticamente concluido”, aunque sin casi novedades con respecto al elaborado en el año 2016. “Lo hemos dicho desde el principio, no tenemos evidencias de la existencia de ninguna trama”, aseguró García Ortiz.



Atento a las investigaciones

Al respecto, Puy aseguró que está “atento” a las investigaciones de la Fiscalía, que “son siempre dignas de ser muy consideradas”, aunque recordó que el informe “no está entregado” y que se trata de “un avance de conclusiones”.

“Lo fácil sería combatir una única trama”, reconoció Puy, quien apuntó a que las declaraciones de García Ortiz denotan que “todos” los agentes implicados deben “trabajar mucho más”, refiriéndose tanto a la sociedad y los vecinos que “saben quien puede estar implicado” detrás de estos fuegos, como a los propietarios de montes, las fuerzas del orden y los grupos políticos que tienen “la obligación” de legislar y “regular los usos del monte” a través del Plan Forestal.



Una responsabilidad colectiva

“Todos tenemos que asumir la responsabilidad de que es un tema complejo”, señaló, incidiendo en que hay “actividad intencionada” y “delictiva” detrás y “múltiples factores” que lo convierten en un problema “muy complejo” que obliga a abordarlo con

“la urgencia y con la importancia” que merece.

Por su parte, defendió los trabajos que se están realizando en la comisión de estudio de incendios forestales, con un “número significativo de expertos” participando, y deseó que “entre todos” se pueda llegar a conclusiones “que eviten que haya olas de incendios” como la del octubre.

El informe del fiscal no contiene novedades con respecto al que ya se elaboró tras la oleada de 2006 y solo fueron identificados cuatro presuntos autores de fuegos en la comunidad, según reveló el fiscal delegado de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz.

En una entrevista, García Ortiz se mostró tajante: “Lo hemos dicho desde el principio, no tenemos evidencias de la existencia de ninguna trama”.

En medio de una gran alarma social, pues los incendios que con especial virulencia cercaron ciudades y pueblos el 14 y el 15 de octubre, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, habló aquellos días de una actividad “delictiva homicida”.

Ardieron 49.000 hectáreas, según los datos del Gobierno autonómico, en poco más de un fin de semana y la tragedia se materializó con el fallecimiento de cuatro personas. Feijóo planteó entonces –y no era algo nuevo en él– “asimilar” el delito incendiario con el “terrorista”.

Fue en ese contexto en el que la Fiscalía Superior de Galicia abrió diligencias de investigación penal destinadas a esclarecer si existían “indicios de una planificación coordinada”.