Rajoy cree que Puigdemont y Junqueras están “inhabilitados políticamente”

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras, pueden presentarse a las elecciones del 21 de diciembre porque la Justicia no se lo impide, pero cree que ya están “inhabilitados políticamente”. Además, califica de “absurdo” que alguien que estuviera en prisión pudiera ser conseller en el nuevo Gobierno de la Generalitat porque no podría dedicarse a sus funciones.

Rajoy expuso esas opiniones en una entrevista en la COPE en la que salió también al paso de las declaraciones de Puigdemont en las que el lunes dijo que hay alguna alternativa a la independencia en Cataluña y a las de ERC en las que dirigentes de este partido han reconocido que no estaban preparados para la secesión.

Tras subrayar que ya podían haber asumido antes esos planteamientos porque habrían evitado muchos males a Cataluña, recalcó que lo que Puigdemont y ERC están reconociendo ahora es que han protagonizado el “proceso de las grandes mentiras”.

“No solo no estaban preparados, es que era imposible”, añadió el jefe del Gobierno, quien recordó que entre las mentiras de los independentistas estaba que el proceso no iba a afectar a la economía o que iban a obtener el apoyo internacional. Aunque reconoce que los miembros del Govern pueden presentarse a las elecciones del 21-D pese a estar en prisión porque no han sido inhabilitados por los tribunales, consideró que “gente así está inhabilitada políticamente”.

“Ahora le toca a la gente”

Rajoy aseguró que van a trabajar para que el 21 de diciembre no ganen los independentistas, sino que lo hagan las formaciones constitucionalistas, y precisó que, después de que el Gobierno haya hecho su función, “ahora le toca a la gente” decidir. En todo caso, subrayó que, gane quien gane, tiene que cumplir la ley y que el artículo 155 de la Constitución “siempre está ahí”.

Rajoy, que asegura no tener la más “mínima duda” de que el PSC respetará la soberanía nacional como ha hecho hasta ahora ante posibles pactos postelectorales al 21-D, discrepó de las declaraciones de José María Aznar en las que consideró que si ese día ganan los independentistas, se estará peor que antes.

“Considero exactamente lo contrario. Considero que ya estamos mejor –dijo– porque eso ha servido para que todos los españoles sepan que el Estado se puede defender”. demás, rechazó que haber sido timorato ante la situación de Cataluña ya que aplicó el 155 y cesó al Govern.

El presidente del Gobierno desligó totalmente los resultados del 21-D de un adelanto electoral en España y reiteró que, si está en sus manos, la legislatura durará cuatro años. Sí volvió a vincular el crecimiento económico a la vuelta a la normalidad en Cataluña y precisó que, si eso ocurre, la previsión de aumento del PIB para 2018 podría pasar del 2,3 al 2,8 o el 3 por ciento.

El presidente del Gobierno analizó las expectativas políticas y económicas en Cataluña el mismo día que la Mesa del Congreso acordó no imponer sanción económica por la ausencia en plenos y comisiones de las últimas semanas de los diputados de ERC y el PDeCAT.