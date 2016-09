Sánchez arropa a Leiceaga en la fiesta del PSdeG a la que faltó Abel Caballero

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, Xoaquín Fernández Leiceaga, se comprometió a defender los intereses de Galicia ante el próximo presidente del Gobierno central y acusó al candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, de “anteponer” su carrera política a los gallegos. Leiceaga se pronunció de este modo durante su intervención en la X Festa del PSdeG, celebrada en Oroso (A Coruña) y en la que estuvo arropado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pero a la que faltó el barón socialista y alcalde de Vigo, Abel Caballero.

En el acto, en el que estuvieron más de 2.000 militantes socialistas procedentes de toda Galicia, como ya había anunciado esta semana, no estuvo el líder del PSOE vigués, Abel Caballero, tras las discrepancias por la elaboración de las listas al Parlamento gallego. Sí ha acudido el cabeza de lista por Pontevedra, Abel Losada, así como destacados socialistas como el eurodiputado José Blanco, o los presidentes de las diputaciones de A Coruña y Lugo, Valentín González y Darío Campos, entre otros.

En este escenario, Leiceaga se comprometió a “dar un puñetazo encima de la mesa” para defender los sectores productivos gallegos. “Y Pedro, eso también va contigo, cuando seas presidente, si es necesario, también daré un puñetazo en la mesa para defender frente a ti los intereses de Galicia”, advirtió.

Frente a esta actitud en “defensa” de Galicia, Leiceaga criticó la actuación del actual presidente de la Xunta y candidato popular a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de estar “instalado en la autocomplacencia” y de ser “el presidente de una Galicia menguante”. “Y no valen los recursos de última hora, no puede insultar a los gallegos con promesas electorales, porque no nos vamos a dejar comprar por mucho que utilice el DOG estas últimas semanas para contentar a unos y otros”, dijo.

Madrid

En esta línea, aseguró que Feijóo tiene un “único objetivo” de conservar el Gobierno de la Xunta para “después marcharse a Madrid”. “Nosotros lo decimos con claridad, vamos a hacerlo feliz parcialmente y le vamos a retirar las responsabilidades de gobierno”, indicó.

Y es que, según advirtió, el 25 de septiembre, Galicia “se juega seguir con un gobierno experto en recortes o apostar por uno que cuide a los gallegos”. “Para recuperar Galicia tenemos que decirle a los gallegos que nuestro proyecto incluye sus intereses, que tenemos un proyecto inclusivo en el que nadie se va a quedar atrás, que sabemos cómo recuperar el país”, señaló.

Tras ello, aseguró que las posibilidades de cambio en la próxima cita con las urnas “son reales”. “Depende en lo fundamental de nosotros, tenemos la responsabilidad histórica, nosotros, los socialistas, de salir a defender Galicia y volver a escribir una página de progreso. El futuro va a depender de nosotros, de lo que hagamos estos 21 días”, zanjó.