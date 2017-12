Tellado ve al PPdeG con posibilidades de optar a gobernar las siete ciudades

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, asegura que este partido tiene opciones “reales” de gobernar las siete ciudades gallegas después de un mandato en el que las mareas no cumplieron las expectativas generadas, alega, y el PSdeG y el BNG evidenciaron un proyecto “agotado”.

“Nosotros aspiramos a todo, tendremos alcaldes en todas las ciudades de Galicia”, aventura Tellado en una entrevista con Efe en la que incide en que el proceso electoral de 2019 será muy diferente al vivido en 2015.

“Creo que en 2015 el escenario electoral fue muy malo para el PP a nivel nacional, sufrimos un gran desgaste por distintos motivos, y, en consecuencia, perdimos mucho poder institucional en muchas ciudades” mientras que el contexto del 2019 será “muy distinto” y favorable al PP, marcado por una recuperación económica en la que el Gobierno de España ha jugado un “papel determinante; desde luego si a alguien puede atribuirse los méritos de la recuperación es al PP”.

“Promesas incumplidas”

Una recuperación obtenida con un Gobierno “que ha sabido desgastarse” para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, mientras que los que llegaron por primera vez a las alcaldías gallegas, como es el caso de las mareas, solo pueden mostrar “promesas incumplidas”.

“Dos años y medio después, aquellos que arrebataron las alcaldías, aún en muchos casos ganando el PP, lo cierto es que no han sabido dar estabilidad ni certidumbre a las ciudades, a las que han condenado a estar paralizadas”, abunda Tellado.

En este sentido, critica la gestión de los que accedieron al bastón de mando alzándose como los alcaldes del cambio y que no han cumplido ninguna de sus promesas electorales porque mientras el regidor de Ferrol –Jorge Suárez– aún intenta aprobar sus primeros presupuestos, los de A Coruña y Santiago –Xulio Ferreiro y Martiño Noriega– están más preocupados por quién puede ser el próximo líder de En Marea que por sus propios vecinos.

De igual forma, Tellado también cree que el PPdeG tiene posibilidades de gobernar en las ciudades en las que los alcaldes de otras formaciones llevan varios mandatos continuados.

“En Vigo las expectativas electorales del PP están en alza, el alcalde está perdiendo apoyos ciudadanos, lo dicen las encuestas que manejamos en el PP” y que ratifican, prosigue, el “agotamiento” de Abel Caballero, un líder que basa su actividad en la “confrontación” mientras desatiende sus obligaciones como regidor.

“Luces y Dinosetos”

“Si cree que grandes árboles de Navidad, luces y Dinosetos pueden tapar su ineficiencia e incapacidad está equivocado y cada vez son más los vigueses que se dan cuenta de que Abel Caballero es un gran bluf”, remarca.

Asimismo, cree que el planteamiento del nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores es un “proyecto agotado, desinflado poco a poco” y que no es suficiente para una ciudad que debería aspirar a más, dado que “la peatonalización de Pontevedra fue un gran paso, pero Lores no puede seguir viviendo de rentas toda la vida”.

Gobernar las principales ciudades también facilitaría a los populares acceder a la presidencia de las diputaciones provinciales, “aunque no podemos hacer todo el análisis en torno al poder, porque el objetivo no es recuperar poder por el poder” sino que lo que busca el PPdeG es dar un cambio para mejor a la situación de las actuales administraciones.

“Situaciones como las de la Diputación de Pontevedra no se pueden permitir más tiempo, la institución está a disposición de Carmela Silva y de Abel Caballero, funciona bajo sectarismo e intereses partidistas”, censura Tellado, que hace hincapié en la necesidad de que estas administraciones vuelvan a guiarse por el trabajo por el interés general.

El número dos del PPdeG entiende pues que la batalla de las locales se dará entre los partidos que tienen representación en la actualidad y cree que Ciudadanos no jugará ningún papel, porque “Cs en Galicia no existe, puede haber personas que se presenten en nombre de la franquicia catalana pero aquí no tiene espacio político, porque está perfectamente ocupado por el PPdeG”. Y de cara a hacerse con esas alcaldías mencionadas, los populares reivindicarán “que gobierne quien gane elecciones” porque este mandato demostró que “los pactos de perdedores solo duran 24 horas para las sesiones de investidura” y después redundan en ayuntamientos paralizados.

“Proyecto sólido”

Para lograr los gobiernos de esas urbes, el PP gallego está inmerso en un proceso de conformación de proyectos, por lo que en los próximos meses adelanta Tellado que “elegiremos a los mejores líderes para ser alcaldes, constituiremos equipos y elaboraremos proyectos sólidos”.

No obstante y pese a los numerosos rumores sobre los posibles cabezas de lista, Tellado reitera que el actual “no es el momento de elegir candidatos” y emplaza a junio de 2018 para la presentación de los mismos.

Sin embargo, descarta que ese proceso de elección vaya a desembocar en tensiones en las agrupaciones locales y añade que “si por algo se caracteriza el PP es por su estabilidad y unidad interna y si algo valora la ciudadanía es su estabilidad y cohesión”.

“Si algo hemos aprendido en los últimos años es que más allá de las aspiraciones de cada uno, formamos parte de un gran proyecto político al servicio de Galicia y no al revés, por lo que en cada momento cada uno tiene que estar donde le corresponde y donde mejor pueda servir al proyecto” por lo que, a diferencia de otras formaciones, “tensión ninguna”, concluye. l

“La Xunta no tiene que negociar un modelo de financiación que satisfaga a la oposición”

El secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, asegura que el Gobierno autonómico negociará por obtener del Estado la financiación más justa para el territorio pero, en todo caso, avisa de que “la Xunta no tiene que negociar un modelo que satisfaga a la oposición”.

En opinión del número dos del PPdeG, el Ejecutivo gallego “tiene que negociar un modelo que satisfaga a Galicia y a los gallegos” y que se base en el coste real de la prestación de los servicios, ratificando una financiación “por personas y no por territorios”. En este sentido, Tellado avanza que en modo alguno las peticiones de la Xunta irán orientadas a “satisfacer las ansias nacionalistas de nadie” por lo que, en el debate abierto sobre financiación autonómica, la propuesta de la Xunta defenderá las “peculiaridades de Galicia” –envejecimiento y dispersión poblacional– que, en realidad, “son comunes a otros territorios como Castilla y León” y suponen un mayor coste por los servicios prestados.

La negociación para conseguir estos objetivos debe llevarse a cabo de forma “multilateral” en un contexto en el que “no pedimos más que nadie pero no estamos dispuestos a aceptar menos”. l