El temporal de nieve deja sin clase a casi 8.000 escolares de 177 municipios

Un total de 7.918 alumnos de infantil, primaria y secundaria de 177 centros educativos de Galicia no pudieron acudir ayer a sus aulas debido a las condiciones meteorológicos ante la alerta por nieve, según los datos de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

En concreto, los centros ourensanos afectados –en los que quedaron sin clase 2.935 estudiantes– pertenecen a municipios como Amoeiro, Avión, Beariz, Boborás, O Carballiño, Coles, Maside, A Peroxa, San Cristovo de Cea, Padrenda, O Pereiro de Aguiaar, San Amaro, Allariz, Bande, Baños de Molgas, Os Blancos, Castrelo do Val, Celanova, Cualedro, Entrimo, Laza, A Merca, A Pobra de Trives, A Rúa, O Barco y Manzaneda.

La segunda provincia más afectada ha sido la de Pontevedra, con 2.174 estudiantes sin clase en Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo, Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. Mientras, en la provincia de Lugo no pudieron a las aulas 1.449 alumnos de los municipios de Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castroverde, O Corgo, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Monterroso, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Portomarín, Rábade, Xermade, Baleira, Baralla, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Samos y Triacastela.

Por su lado, el mal tiempo dejó sin clase a 1.360 estudiantes de Ames, Melide, Monfero, Ordes, As Pontes, Santiago, Santiso, As Somozas y Tordoia.

La suspensión del transporte escolar se mantiene hasta hoy por el aviso de nieve en las cuatro provincias.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, recomendó “precaución” y que no se coja el coche durante la alerta salvo en caso de “necesidad”. En esa situación, recordó la necesidad de “llevar el depósito lleno, el móvil y revisar los neumáticos”.

El delegado del Gobierno también confirmó que “está activado” el Plan de Vialidad Invernal, que cuenta con 90 camiones quitanieves, 20.000 toneladas de sal y 3.000 metros cúbicos de salmuera.

Santiago Villanueva llamó a la "precaución" y a "atender las indicaciones de los dispositivos de emergencia" de los agentes de Tráfico.