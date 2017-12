Uno de los tirantes que sujetan el nuevo carril de Rande se rompe y otro queda afectado por un pequeño fuego

Uno de los tirantes que sujetan uno de los nuevos carriles en construcción en el puente de Rande, en la provincia de Pontevedra, se rompió ayer y otro quedó afectado al producirse un conato de incendio mientras los operarios trabajaban en la estructura.

Según informó el 112 Galicia a Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 00.30 horas de ayer, cuando trabajadores informaron de que, mientras realizaban operaciones en varios de los tirantes del puente de Rande, se produjo un fuego en el revestimiento, haciendo que rompiese un cable y otro quedase afectado.

Aunque los propios operarios dijeron que no precisaban a los servicios de emergencias, el 112 avisó a los Bomberos de O Morrazo. Fuentes de este cuerpo explicaron a Europa Press de que durante las labores de los operarios se produjo un calentamiento que derivó en el pequeño incendio.

Una vez en el lugar, los bomberos procedieron a apagar el fuego con espuma y a enfriar la estructura y el cuerpo de los cables. Como consecuencia del aumento de la temperatura por el incendio, uno de los tirantes que sujetan el nuevo vial se soltó y un segundo resultó afectado, pero se consiguió estabilizar a tiempo.



Ante estos hechos, el BNG solicitó una reunión urgente de la comisión bilateral de seguimiento de la AP-9, de la que forman parte el Ministerio de Fomento y la Consellería de Infraestructuras, para evaluar las obras en el puente de Rande. Según expone en un comunicado el diputado nacionalista Luis Bará, el accidente “puso en riesgo la seguridad de los trabajadores y de los usuarios” de la autopista.

Bará aguarda a que la comisión de seguimiento “extreme las medidas de seguridad para evitar riesgos sobre las personas” y reclama iniciar las acciones necesarias contra la “abusiva subida de los peajes” que pretende aplicar la concesionaria Audasa, “con la colaboración” de Fomento, a partir del 1 de enero.

El BNG denuncia “prolongadas jornadas laborales” en horas nocturnas y bajo condiciones meteorológicas adversas, y atribuye el incidente de esta madrugada al “interés” de la concesionaria de finalizar los trabajos en Rande “a toda costa” con tal de poder subir el peaje a partir del 1 de enero en este tramo. Cree Bará que Audasa prima el “interés lucrativo” sobre la seguridad de las personas.



Propuesta

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reiteró ayer que si la AP-9 fuese competencia autonómica defendería una política tarifaria distinta, con descuentos para usuarios frecuentes y para aquellos que utilizasen la vía de madrugada, medidas que, aseguró, ha trasladado a la concesionaria (Audasa) y a Fomento.

Tras la reunión semanal del Gobierno gallego, Núñez Feijóo insistió en que él no va a responder por las decisiones adoptadas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero ni de Mariano Rajoy respecto a las subidas aprobadas por estos en 2011 y en 2012.

Así, diferenció, no obstante, entre la subida del peaje del 1 % anual y acumulativa durante 20 años aprobada por el ministro socialista José Blanco, “firmada 48 horas antes de unas elecciones” que acabaría perdiendo el PSOE, y la subida del 0,9 % durante tres años –hasta 2020– acordada en 2012 por Ana Pastor (PP) para bonificar el 25 % en los viajes ida y vuelta en el mismo día siempre que sean laborales.