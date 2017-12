El Torneo Galicia-Salnés arranca con 14 partidos

Cambados, Meaño, O Grove y Sanxenxo acogen desde hoy la sexta edición del Torneo Galicia-Salnés de balonmano en las categorías juvenil, infantil y cadete, tanto masculina como femenina, que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, los Concellos implicados, la Mancomunidade do Salnés y la Xunta de Galicia). Se reúnen a las selecciones de Galicia y Asturias, además de diferentes clubes gallegos que ejercerán de “sparring” para los combinados autonómicos de cara al Campeonato de España de Selecciones Territoriales que se celebrará a principios de enero en Vigo e Pontevedra.

Las selecciones anfitrionas se miden hoy y mañana a diferentes equipos gallegos de una categoría superior y el sábado jugarán ante Asturias las finales del torneo. En la categoría juvenil masculina, tanto Galicia como Asturias se medirán al Rasoeiro sénior. Ambos partidos serán hoy, el equipo de Quito Parada se enfrenta a Galicia a las 11:30 horas y Asturias a las 19:30 horas. Además, en el pabellón del Novo Monte da Vila a las 10 horas Galicia juvenil femenino se enfrenta al equipo sénior del Porriño, a las 16 horas se miden los cadetes de Asturias al equipo júnior masculino del Seis do Nadal y a las 17:45 horas se enfrenta Asturias cadete femenino al equipo sénior del Balomán Caselas.

El pabellón meañés de Coirón acoge un cargado programa con un total de seis encuentros a lo largo de hoy: Galicia infantil masculino vs Cisne cadete a las 10 horas, Galicia cadete femenino vs Caselas sénior a las 11:30 horas, Galicia infantil masculino vs Lalín cadete a las 15:45 horas, Asturias infantil masculino vs Cisne cadete masculino a las 17 horas, Asturias infantil feme nino vs Cañiza cadete a las 18:15 horas, Galicia infantil femenino vs Lalín cadete a las 19:30 horas.

En O Pombal en Cambados a las 10 horas se enfrenta la Selección Gallega cadete masculina al equipo júnior del Seis do Nadal, mientras que a las 11:30 horas se miden Galicia infantil femenino y Cañiza cadete.

Por último, el pabellón portonovés de Baltar acoge hoy a las 15:45 horas el partido la selección juvenil femenina de Asturias y el equipo sénior del Porriño.

En cuanto a la representación arousana en los combinados autonómicos, las jugadoras del Asmubal Meaño Sabela Miniño y Marta da Silva forman parte de la Selección Gallega Cadete. Mientras que en la Juvenil Femenina también habrá representación del Asmubal gracias a Sara Estévez y Raquel Sineiro. Javier Luengo es el seleccionador de Galicia Juvenil femenina.