Villares asegura que su “silla” en la dirección de En Marea “está bien afincada”

El portavoz de En Marea, Luís Villares, reivindicó ayer su formación como “un valor en alza” en la que su “silla” como líder “está bien afincada”, al tiempo que añadió que su protagonismo como cabeza visible es compartido con otras figuras del espacio de la izquierda rupturista como los alcades de las mareas municipalistas que gobiernan ciudades como A Coruña –Xulio Ferreiro–, Santiago –Martiño Noriega– y Ferrol –Jorge Suárez–.

“Luís Villares es uno más que le corresponde ser el portavoz del espacio político de En Marea. Todo En Marea de arriba abajo está orgullosa del trabajo que hacen todos nuestros ayuntamientos. Somos todas las voces y una sola voz”, aseguró en una entrevista la Cadena Ser.

Así, cuestionado sobre el enfrentamiento que mantuvo esta semana en la Cámara gallega con el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, quien volvió a ahondar en los problemas internos de En Marea para atacar a Villares, este último indicó que “su silla” como portavoz “está bien afincada”. Fue durante la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta cuando el también líder del PPdeG advirtió a Villares de sus propios problemas, ya que este le había afeado “aspiraciones” de hacer carrera en la política estatal: “Señor Villares, probablemente cuando usted no sea diputado, yo seguiré siendo presidente de la Xunta si los gallegos quieren”.

Con esta afirmación Feijóo puso en duda que Villares vaya a aguantar hasta 2020 en vista de los conflictos internos en En Marea. Y es que en esta formación se vienen observando vaivenes desde su construcción como partido y, sobre todo, a partir de la creación de los órganos de dirección y de la portavocía asumida por Villares, en contra de criterios como el del alcalde coruñés, que pretendía que el portavoz parlamentario y orgánico fueran dos personas diferentes y que no se uniesen los cargos en la figura del actual líder de la formación.



Sin desgaste

Sin embargo, Luís Villares cree que En Marea no está sufriendo el desgaste que se percibe a nivel estatal en la izquierda rupturista, con la caída en los sondeos de Unidos Podemos y sus confluencias. “En Marea es un valor en alza, y cuando vengan las encuestas en el ámbito gallego veremos que esto es así”, apostilló.

“Hay un descontento con las políticas el gobierno de Feijóo. Ellos presumen que la crisis ya pasó y la gente se pregunta por qué no vivimos mejor”, aseguró Villares, que afeó la “irresponsbalidad” del Ejecutivo autonómico a la hora de enfrentar el conflicto abierto con los funcionarios de justicia, en huelga indefinida desde el pasado miércoles.

Por otra parte, defendió que la oposición en el Parlamento gallego está demostrando que existe “una alternativa” al PP gracias a su trabajo conjunto en asuntos “clave” como las protestas por la reforma del sistema sanitario.

“Tenemos buena sintonía en muchos temas que afectan al país, acuerdos a nivel municipal para aprobar presupuestos, creo que eso es positivo, es un buen mensaje”, concluyó.