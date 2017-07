La Xunta asegura que la transferencia de la AP-9 llevará a un “mejor servicio”

La conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, aseguró ayer que la transferencia de la autopista AP-9 “es lo mejor para tener una gestión directa y poder dar un mejor servicio”. En una entrevista en la Cadena Ser, Vázquez recordó la petición unánime del Parlamento gallego de solicitar la transferencia de la Autopista do Atlántico un día antes de la visita hoy a Galicia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Como infraestructura “estratégica”, la conselleira apuesta por la dependencia directa del Gobierno autonómico, pues en la actualidad la gestiona el Ministerio de Fomento, pero piensa que si está en manos gallegas se fomentará la “gestión directa”, lo que implica “un mejor servicio”.

El pasado viernes, tras la reunión semanal del Consello, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, indicó que volverá a trasladar hoy a De la Serna la reclamación de transferencia para Galicia de la gestión de la AP-9.

Mientras, Ethel Vázquez indicó ayer que la comisión bilateral entre Xunta y el Ministerio de Fomento para la gestión de la AP-9 baraja desde hace “semanas” la “necesidad” de llevar a cabo un análisis “conciso y expreso” de la posibilidad de tomar medidas ante los “atascos de verano” que se producen en los peajes de la Autopista do Atlántico.

“Hablamos continuamente con la Demarcación de Carreteras para que se tomen medidas excepcionales en situaciones excepcionales”, declaró Vázquez.

Asimismo, celebró la decisión de Fomento de “descargar” a los gallegos de la subvención de los peajes de O Morrazo y A Barcala, que será asumida por el Gobierno central hasta el final de la concesión, en 2048, por un importe de seis millones de euros al año.

Por otro lado, la conselleira de Infraestruturas sostuvo que el ministro se desplaza hoy a la comunidad para “cumplir su palabra” de “hacer balance, seguimiento y análisis” de las actuaciones de Fomento cada seis meses, por lo que en esta ocasión tratará el Plan de Vivienda, la autovía Lugo-Santiago A-54, el AVE y las estaciones intermodales.

Respecto al Plan de Transporte Público, que ha provocado paros y una huelga indefinida que en la actualidad está suspendida, la conselleira defendió la propuesta de la Xunta que, además, recordó que está avalada por la UE.

Vázquez restó importancia al recurso de la patronal, pues la Xunta está preparada para defender su idea con argumentos jurídicos, y mantuvo que el plan servirá “para que los gallegos tengan transportes independientemente de donde vivan”.

Estabilidad laboral

Negó que afecte a la viabilidad de las empresas, pues recordó que estas se presentan a nuevos concursos y no lo harían si no fuesen rentables, y considera que se ha garantizado la estabilidad de los trabajadores tras el acuerdo firmado con los sindicatos CCOO y UGT, rechazado por la CIG; por lo que espera que no exista más conflicto social.

Vázquez argumentó que en el futuro se verán los “grandes beneficios” de este plan, como el vinculado a que los vehículos de transporte escolar puedan ser utilizados por otras personas ajenas al ámbito estudiantil.

Estas líneas tienen “más inspecciones, autobuses más nuevos, cinturones de seguridad y acompañantes en todas las líneas”, lo que implicará un beneficio directo en el resto de usuarios. “No tiene sentido que un padre acompañe a su hijo a coger el bus y que no pueda subir y tenga que esperar dos horas a que pase el transporte general, si es que pasa”, dijo la conselleira.

“Estamos hablando de un cambio de modelo que necesita Galicia; es imprescindible la modernización del Plan de Transporte Público”, añadió, para luego calificar de “incoherente” que “determinadas empresas trasladen que los contratos son ruinosos pero se presenten con bajas importantes que acreditan los beneficios de los propios contratos”.

La conselleira destacó que “el mapa” de transportes “que quede” tras el final del proceso “será muy parecido al que había”.