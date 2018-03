La Xunta da por rotas las negociaciones con los sindicatos de justicia tras subir la oferta por cuerpos

La Xunta dio por rotas las negociaciones con los sindicatos de justicia después de que el Ejecutivo gallego trasladase a los funcionarios una nueva subida, en este caso no lineal y por cuerpos. En concreto, 135 euros al mes para los forenses, 133 para los gestores, 108 para los tramitadores y 105 para los cuerpos de auxilio.

La reunión, que arrancó a las 11,00 horas, se paró a las 18.40 horas de ayer tras aproximar posturas en varios puntos como el referido al de las incapacidades temporales (IT) y al de las sustituciones.



Fuentes del Gobierno gallego explicaron, que por el momento, no prevén que haya nuevas reuniones, una vez hecha esta oferta, que también incluía la incorporación de una cláusula para garantizar que los funcionarios gallegos estuviesen por encima de la media.



El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, explicó tras el encuentro que todas las reivindicaciones, excepto la salarial, “están para ser redactadas y para ser firmadas”.



Ante los periodistas aseguró que el Gobierno Gallego acudió “con un ánimo y un espíritu constructivo” que llevó a que los cuatro puntos estén “cerrados” pendientes de los “flecos de redacción del acuerdo final”.



Cuestiones económicas

“Al final encalló el tema de las cuestiones económicas”, agregó. Martín aseguró que la Xunta planteó una oferta objetiva que pone a los funcionarios gallegos “por encima de la media de todas las comunidades”, pero los sindicatos “siguen enrocados en pedir 190 euros lineales para cada uno de los diferentes cuerpos”.



Esta es la “oferta final” y “no va a haber más llamadas” tras “la séptima subida”, por lo que espera que los sindicatos reflexionen sobre una propuesta.



El director xeral detalló que la Xunta propuso “incluir en el posible acuerdo de fin del conflicto una cláusula” con la que “la Xunta se compromete a buscar otra vez la media, como mínimo, de todos los territorios”, por lo que habría revisiones periódicas de los complementos salariales.



Ha añadido que el Gobierno gallego estudia un plan para “poder recuperar y poner al día los juzgados gallego” .

Juan José Martín incidió en que la oferta se desarrollará en tres años, aunque pide a los sindicatos que “hagan una propuesta” para determinar la distribución en cada anualidad.



Por su parte, el comité de huelga acusó a la Xunta de bloquear las negociaciones para “hacer caja” y de hacer “chantaje” para desvelar los detalles de la oferta económica solo si la aceptan.



El presidente del comité de huelga, Manuel Tejada (SPJ USO), explicó que la oferta planteada ayer es “muy parecida a la anterior”, con “cuerpos en los que no incrementó las cantidades” y otros que subieron “tres euros”.

“No es aceptable”, defendió y acusó al Gobierno gallego de no querer “desarrollar el acuerdo” si los sindicatos no aceptan primero las cantidades, de 133,42 euros hasta 2020 para gestores, 108,42 para tramitadores y 105 para los cuerpos de auxilio, frente a los 105 lineales de hace dos semanas.



“Es un chantaje que entendemos que no podemos aceptar”, ha considerado Tejada, que piensa que la Xunta “está pretendiendo hacer caja” para poder “pagar” las cantidades que ofrece.



Los trabajadores siguen la huelga porque entienden “que no se avanzó nada”, de hecho, el presidente del comité detalla que ayer se produjo “un retroceso” en las amortizaciones.