La Xunta destaca que los trabajadores de Xustiza cobrarán un 13% más al sumar el alza de Galicia y el Estado

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó ayer que la subida propuesta por el Gobierno gallego a los funcionarios de Xustiza en el marco de las negociaciones que se están manteniendo con los sindicatos, sumada al incremento acordado el viernes a nivel estatal por el Ministerio de Hacienda, supondría que estos trabajadores pasen a cobrar un 13 por ciento más.



Rueda puso en valor a voluntad negociadora de la Xunta, que tan solo el viernes “mejoró tres veces su oferta”, situándola en todos los parámetros que reclamaban los sindicatos, ya que superan el promedio estatal incluso contando todas las comunidades que no tienen transferida la competencia como un solo territorio. “El acuerdo parlamentario que ellos decían que era válido, en el que se decía que había que situar por encima del promedio a Galicia, con esta propuesta queda situada por encima del promedio”, indicó el conselleiro de Presidencia, que recordó que el único obstáculo en las negociación sigue siendo el aspecto económico.

En ese sentido, Rueda subrayó también que cuatro de los cinco puntos con los que arrancaron las negociaciones ya están solucionados, incluido el de las bajas por incapacidad temporal, en el que tras el acuerdo conseguido a nivel estatal, la Xunta se comprometió a aplicarlo “en su versión más favorable para los trabajadores aquí en Galicia”.



Aspecto económico

Así pues, las únicas discrepancias se mantienen en el aspecto económico, a pesar de que la Xunta elevó su oferta por encima del promedio estatal, tal y como pedían los sindicatos y el acuerdo parlamentario. “No se puede cambiar continuamente de criterio y cuando se llega a lo que se estaba pidiendo elevarlo un poco más, así no vamos a llegar nunca la un acuerdo”, lamentó el vicepresidente.



La huelga en la justicia continuará, pendiente de que la semana que viene vuelvan a sentarse Xunta y sindicatos, tras un encuentro en el que hubo hasta tres propuestas por parte de la Administración gallega: la última, 105 euros más al mes, de forma lineal para todos los cuerpos del sector –auxiliares, tramitadores y gestores–, un incremento que empezaría a cobrarse parcialmente este 2018, alcanzando el total en tres años.

Manuel Díaz (UGT), como portavoz del comité de huelga formado por los sindicatos SPJ USO, Alternativas na Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO, explicó que “la huelga continúa” porque la Xunta “sigue moviendo ficha de una forma muy lenta”. Los sindicatos llegaron a la reunión del viernes con la petición de una subida lineal de 225 euros, que bajaron hasta 190, un descenso menor del aumento realizado por el Gobierno gallego. “Está subiendo muy poco las cantidades. Nosotros, en la buena fe negociadora que tenemos, bajamos más en nuestras contrapropuestas que lo que suben ellos”, apuntó.

Además, señaló como “prueba” de que el Ejecutivo autonómico no quiere resolver el conflicto el hecho de que esta reunión no continuaba hoy.



El representante de UGT argumentó que los representantes de la Xunta “interpretan a su manera los datos” de “una forma interesada” y anticipó que “si siguen así, va a ser muy difícil que puedan llegar a algún sitio”, por lo que no tiene “optimismo” y también reclamó “que se hagan movimientos más intensos”.