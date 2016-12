El Gordo vuelve a pasar de largo en Vilagarcía, que se conforma con algunas terminaciones

La suerte “pasó de largo”. Esta frase pronunciada por la lotera de San Roque resumió perfectamente el resultado de la Lotería de Navidad en Vilagarcía. Los vilagarcianos tuvieron que conformarse con pellizcos; terminaciones del Gordo y de los segundos y terceros premios que, en el mejor de los casos, suponen hasta 120 euros para el propietario de un décimo.

Este es el caso de la Administración de Lotería número 1 de Vilagarcía, donde se vendieron boletos valorados desde ayer en un total superior a 86.000 euros. Se trata de décimos terminados en las dos últimas cifras del Gordo (13) y del segundo (36) –en este caso comprados por clientes habituales–.

Según su responsable, vendió 60 series a un grupo de personas abonadas a esta cifra durante todo el año, que se llevarán 100 euros por cada billete premiado que posean. Y la misma cantidad los que tengan la terminación del tercero (48), que también han sido unos cuantos clientes de este despacho, ubicado en la céntrica Praza de Galicia.

El número de la asociación de comerciantes Zona Aberta también fue uno de los más afortunados de la ciudad. Su 60.583 permitirá a la entidad repartir unos 23.000 euros en premios, al coincidir con el último número con el del Gordo, lo que supondrá recuperar los cinco euros invertidos en las participaciones vendidas por la asociación.

"muchos no reclaman"

Su presidenta, Rocío Louzán, explicó que es el segundo año consecutivo que les toca algo. “Solemos tener suerte y por lo menos la gente recupera lo que gasta, aunque muchos no reclaman la cantidad”, explicó.

En la misma situación se vieron los miembros de la comparsa Os Trancheiros de Vilaxoán, la peluquería Patricia Torrado y la guardería infantil Garabatos, cuyos números de la suerte permitirán por lo menos no haber perdido dinero participando en la Lotería de Navidad.

Este es unos de los sorteos más especiales pues, aunque los premios no son los de mayor cuantía, sí movilizan a más jugadores. De hecho, desde el despacho del Bar Campos, en Ravella, así lo ponían de manifiesto: “Es la tradición jugar este día. Reyes tiene más premios y, sin embargo, se juega menos”. En este establecimiento aún realizaban comprobaciones de los números emitidos desde su terminal; un método que sí dio suerte en Cambados, Valga y Moraña, donde se dejaron caer algunos décimos de los premios grandes, concentrándose en esta localidades las pocas alegrías que la Lotería dejó ayer en esta zona de la provincia de Pontevedra.

Los “pellizcos” se sucedieron por la capital arousana, con 1.200 euros en premios repartidos en la Administración número 2, en Rey Daviña, otros en la número 4, en San Roque, por coincidencia con el tercer premio y así otros reintegros y terminaciones.

El Gordo siempre ha esquivado Vilagarcía. En muchas ocasiones ha estado cerca con segundos y terceros premios, como aquel tan sonado de 1998 cuando el despacho carrilexo “A ameixa afortunada” repartió entre sus vecinos más de 46 millones de euros. Y eso que los vilagarcianos están volviendo a invertir en Lotería de Navidad.

“Las ventas van subiendo en comparación con respecto al año anterior, se van recuperando aunque no es lo de los años anteriores a la crisis”, explicó la responsable de la número 4, donde notaron que hubo más ánimo de compra en el último momento, días antes de celebrarse el millonario sorteo.

En Zona Centro también notaron más ganas que en otros años. “Se vendió muy rápido y, de hecho, teníamos más peticiones y quisimos coger más, pero ya no quedaban en la administración”. En general, las ventas han aumentado. n