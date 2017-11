Merkel confía en el reacio SPD para desbloquear la formación de gobierno

La canciller alemana, Angela Merkel, confió ayer en que su próxima reunión con los socialdemócratas ayude a desbloquear la formación de gobierno, pese a las reticencias de estos a reeditar una gran coalición, aunque ya no lo descartan categóricamente.

Merkel, al intervenir en el congreso regional de su Unión Cristianodemócrata (CDU) en Mecklemburgo-Antepomerania, rechazó la idea de nuevos comicios y subrayó que “sería deseable que se pudiese llegar muy rápido a un gobierno”, tras el fracaso de las negociaciones que mantuvo durante cinco semanas su bloque conservador con liberales y verdes. La canciller reconoció que no sabe “cómo va a evolucionar la cuestión en los próximos días”, pero consideró que ese es el camino hacia adelante y no la formación de un gabinete en minoría (vía que ya ha rechazado) o celebración de otros comicios generales. “No espero absolutamente nada de no lograr iniciar algo con los resultados (electorales) y de pedirle a las personas que vuelvan a votar”, afirmó la líder cristianodemócrata.

Reunión

Su vista está ahora puesta en el encuentro que ha conseguido organizar el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, para el próximo jueves y que reunirá a la canciller con el presidente del Partido Socialdemócrata (SPD), Martin Schulz.

La cita será la primera entre ambos líderes tras las elecciones del 24 de septiembre, cuando el SPD cosechó sus peores resultados en unas generales y Schulz anunció la determinación de su partido de marchar a la oposición. Pero el líder socialdemócrata se ha abierto al diálogo después de la intensa reunión que mantuvo el jueves con Steinmeier, aunque tampoco ha abrazado abiertamente la opción de una gran coalición. Durante un discurso en el congreso de las Juventudes Socialdemócratas, que arrancó el pasado viernes en Saarbrücken, Schulz evidenció las dificultades que tiene para articular su actual posición entre las crecientes presiones internas y externas en todos los sentidos.

“No aspiro a una gran coalición. No aspiro tampoco a un gobierno en minoría. Tampoco aspiro a nuevas elecciones”, aseguró Schulz, que por el momento únicamente se mostró dispuesto “a discutir las mejores vías para mejorar algo la vida de las personas en su día a día”. Por su parte, el vicepresidente del SPD, Thorsten Schafer-Gumbel, indicó ayer que su partido solo ha decidido abrir el diálogo, “ni más ni menos”, y que “una conversación de ese tipo no desencadena nada automáticamente”.

Además, afirmó que será el congreso federal del SPD, que se celebrará entre el 7 y el 9 de diciembre, el que decida si el partido vuelve a la mesa para negociar una coalición que, como en la pasada legislatura, tendría que ratificar, una vez suscrita, la militancia en un referéndum. l