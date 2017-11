El opositor Antonio Ledezma huye de Venezuela y pone rumbo a España

El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma ha huido de Venezuela, donde permanecía bajo arresto domiciliario desde hace mil días, pasando por Colombia y con destino España, a donde, en principio, llegará a lo largo del día de hoy. Así, pretende iniciar un “peregrinaje” por todo el mundo.

La mujer de Ledezma, Mitzy Capriles, contó a la emisora colombiana Caracol Radio que cruzaron la frontera hacia Colombia de madrugada. Migración Colombia explicó en un comunicado que Ledezma entró por el Puente Internacional Simón Bolívar, en la población de Villa del Rosario, y realizó los correspondientes trámites. Según Capriles, poco después de conocerse la noticia, a primera hora de la mañana (hora local) su casa en la capital “fue violentada” por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Los medios venezolanos han indicado que la vivienda está bajo vigilancia. “Los presos políticos no pueden seguir convirtiéndose en rehenes de un narco-gobierno”, dijo Mitzty Capriles, quien aseguró que “desde cualquier parte del mundo” su marido seguirá trabajando “en la búsqueda de la libertad de nuestro amado país”.

Ledezma, por su parte, que habló también para Caracol Radio, dio las gracias a Colombia “por asilar a Venezuela” y confirmó que desde ahí iniciará un “peregrinaje” por el mundo para acompañar el activismo de su mujer y su hija. Hasta su regreso a Venezuela, explicó, deja “la bandera” de la “lucha” contra el Gobierno de Nicolás Maduro a María Corina Machado, la jefa de Vente Venezuela, uno de los partidos políticos que integra la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y con quien se ha alineado en la pugna que mantienen las distintas corrientes de la MUD.

Ledezma pidió a los venezolanos que mantengan “la lucha con decoro”. “No hay que perder la esperanza. Esa es la gran virtud del pueblo venezolano”, afirmó. A Maduro, por otro lado, le instó a “dejar de torturar” y “matar de hambre” a los venezolanos.

Machado definió a su “amigo” Ledezma como “un héroe de Venezuela porque no aceptó claudicar”. “Yo estaba segura de que no permitiría que lo hicieran rehén”, ha escrito en Twitter. Además, destacó que lo ha hecho para ser “útil” a la causa opositora, no por su propia libertad, ya que, de acuerdo con Machado, ha recibido numerosas ofertas del Gobierno en este sentido.

Apoyo exterior

El apoyo a Ledezma también llegó del exterior. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sostuvo que es “un referente moral”. Los expresidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia), que respaldaron a la oposición venezolana en estos años, también aplaudieronel comportamiento de Ledezma.

Antonio Ledezma fue detenido en 2015, en su despacho de la Alcaldía de Caracas, justo cuando se cumplía el primer aniversario del arresto de su colega opositor Leopoldo López, por supuestamente urdir un plan para matar a Maduro. l