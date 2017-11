Abal anuncia que no irá al brindis del Vino y agrava la crisis en el gobierno

La tormenta política sigue instalada en Cambados y si el enfado del concejal de Pode, José Ramón Abal Varela, era mayúsculo el pasado martes, ha pasado a superlativo tras conocer las explicaciones ofrecidas por el portavoz municipal y edil de Somos, Xurxo Charlín, negando haberle usurpado sus funciones; y hasta el punto de que se ha tomado unos días de “reflexión” y no acudirá mañana al brindis conmemorativo del nombramiento como Ciudad Europea del Vino, el culmen del proyecto estrella de una de sus concejalías. Y es que Charlín “non recoñece nada e isto complica esta difícil situación”, advirtió ayer el edil que se reincorporará el lunes y hasta entonces “pode pasar de todo porque a situación é insostible”, añadió.

Abal Varela considera que la opinión del también concejal de Economía, quien incluso le acusó de tener interés en romper el pacto de gobierno, solo refuerza sus acusaciones: “Queren quedarse coa Concellería de Obras”. Así las cosas, no confía demasiado en que el diálogo vaya a solucionar esta crisis, mientras que BNG y PSOE ponen todas sus esperanzas en la comisión de seguimiento del pacto de gobierno.

Por su parte, el grupo de Charlín, Somos Cambados, todavía no ha emitido la postura de la plataforma. Su portavoz, Tino Casal, explicó ayer que la coordinadora mantendrá hoy un encuentro en el que “se fixará a postura que levaremos á reunión con resto de socios” y la decisión adoptada será a la que “nos imos ater”. Los nacionalistas también abordaron ayer el tema con las bases y su prioridad es celebrar ese encuentro la semana próxima, como muy tarde, y así se lo trasladaron a la alcaldesa. La socialista, Fátima Abal, también quiere hacer consultas en su partido y, de hecho, el socio de Pode entiende que precisen tiempo para esto y más aún cuando ha dejado la pelota en el tejado de la regidora, lanzándole un ultimátum para que elija entre él y Charlín.



Sin “ganas de festas nin brindis”

Con todo, Abal Varela no acudirá ni a la conmemoración de la Ciudad del Vino porque “non teño ganas de brindis nin de festas”. De hecho, el Concello envió ayer la invitación a los medios desde la Concejalía de Xuventude y Novas Tecnoloxías, que dirige el PSOE. Su ausencia será sonada y muy significativa porque este nombramiento es el proyecto estrella de su área de Enoturismo. Pero es que insiste en que el portavoz municipal le “roba” su trabajo. “Eu son o concelleiro de Obras, Urbanismo e Servizos, pero se el fala das obras da praza de abastos, do polígono, das caldeiras de biomasa, dos proxectos de Patrimonio... Eu son o concelleiro de que obras, de cales? Non o son para cambiar losetas e el coa escusa de que se conseguen aforros económicos nas contratacións informa do meu traballo, pero iso non é xestión, iso se consegue nun proceso de contratación habitual”.