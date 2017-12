Abal convoca para el día 28 el pleno pedido por el PP para cesar a Charlín

La alcaldesa, Fátima Abal, convocará para el día 28 el pleno extraordinario solicitado por el PP para solicitar el cese del concejal de Somos, Xurxo Charlín. Será a continuación de la sesión ordinaria, cumpliendo con sus planes de aglutinarlas en una única jornada. Lo que todavía no tiene fecha es la celebración de una nueva comisión de seguimiento del pacto del cuatripartito mientras que José Ramón Abal Varela sigue con sus compromisos fuera de tierras cambadesas y sin contestar a la invitación de sus socios de retomar el diálogo.

Así las cosas, el gobierno local sigue funcionando. La crisis parece encontrarse en “stand by” y ninguno de los socios de Cambados Pode da pasos para fijar fecha para una tercera comisión de seguimiento. Todos guardan silencio y es posible que pasen las fiestas navideñas antes de forzar una tercera reunión. PSOE, BNG y Somos acordaron en la última –la segunda– pedir a Abal Varela que se sentara en la mesa y retomara la negociación para mantener vivo un pacto que este edil dio por roto a principios de noviembre. Con todo, también cabe la posibilidad de que ni se produzca este encuentro pues la “llave de gobierno” puede apoyar la moción del PP de cesar a Charlín como concejal de Economía y, en este caso, la unidad de los cuatro partidos difícilmente sería posible, teniendo en cuenta que actualmente pende de un hilo. Además, cabe recordar, que esta nueva crisis política fue iniciada por este concejal, acusando a Charlín de “usurpar” sus funciones, aunque ha ido evolucionando y hace no mucho aseguró que no confiaba ya en ninguno de sus socios, quienes evitan la confrontación directa con Pode en un intento de salvar los platos rotos.



Motivaciones

Con todo, Abal Varela guarda silencio y el resto de socios también. Solo el concejal aludido quiso valorar la solicitud hecha por el grupo de la oposición. El partido de Luis Aragunde pidió hace unos días la celebración de un pleno para que la Alcaldía “acorde o cese do concelleiro de Economía e Facenda e deixe sen efecto a súa liberación”. En este caso es una parcial. Considera que hay un “desfase nas contas”, destacando los 821.000 euros de facturas pendientes, y que debe responder por ello. Charlín respondió asegurando que Aragunde “caracterizouse como alcalde por ter o Concello máis endebedado que nunca” y que el cuatripartito ”reduciu a débeda viva á metade” y aplica bonificaciones que benefician a más de 2.000 cambadeses, entre otras cuestiones.