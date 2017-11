Abal defiende un aumento de horas extra en toda la Policía Local por falta de personal

La alcaldesa, Fátima Abal, negó ayer que el oficial de la Policía Local esté cobrando 1.000 euros al mes en horas extraordinarias, tal y como sospecha el PP quien criticó a la regidora por un supuesto “trato de favor” con el agente que llegó a Cambados para cubrir las comisiones de servicio del jefe titular. La regidora explicó que se ha tenido que abonar este tipo de complementos a varios policías porque las bajas laborales mantienen la plantilla en la mitad –con ocho de 16– y “veñen os que voluntariamente queren facer reforzos, que case sempre son os mesmos”.

Abal explicó que esto sucede tanto en el Cuerpo local como en Obras e Servizos y o “PP sábeo porque lle pasou o mesmo”, pero la plantilla del primero “está agora moito máis mermada” al coincidir media docena de bajas laborales por diferentes motivos (enfermedad, paternidad, etc.). Además, hay agentes disfrutando vacaciones que no pudieron hacerlo antes y las tienen que consumir antes de que finalice el ejercicio y de que marchen los cuatro auxiliares de verano, cuyos contratos se han prorrogado ante esta situación.

La regidora relató que fue necesario reforzar estos servicios debido a la gran cantidad de actividades de la Ciudad Europea del Vino, muchas concentradas en fines de semana y festivos, y en otros momentos puntuales, como el día de la oleada de incendios pues surgieron falsos avisos de fuegos en la villa, según la regidora. De hecho, aseguró que al bajar el ritmo de eventos, en septiembre y octubre ya no hizo falta el pago de horas extras. También defendió que no puede compensar con días libres esos refuerzos debido al mismo problema de falta de personal y que este oficial, Adolfo Suárez, “leva dous anos traballando no Concello e aínda non gozou das súas vacacións precisamente por falta de persoal”.

Sobre el retraso referido por el PP en la entrega de documentación pedida sobre los complementos pagados a este agente, la alcaldesa señaló que “é un tema administrativo e o secretario, todo o mundo o sabe, vai con algún retraso con respecto a actas”. De todos modos, ayer aseguró que iba a interesarse por el motivo de esa supuesta demora. l