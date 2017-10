Abal Varela da por roto el pacto de gobierno y fuerza a la alcaldesa a elegir entre él y Charlín

La gobernabilidad de Cambados pende de un hilo. El concejal de Cambados Pode, José Ramón Abal Varela, la llave de gobierno, daba ayer por roto el cuatripartito acusando al portavoz municipal y socio de Somos, Xurxo Charlín, de usurpar constantemente sus funciones, informando de sus proyectos e incluso suplantándole en el anuncio de obras y en las mesas de contratación, contraviniendo el pacto de gobierno, pero además a propósito, “para humillar, fastidiar e por afán de protagonismo e de poder”. El de Vilariño añadió al carro palabras como “vexación” y “desprezo” y dejó en manos de la alcaldesa, Fátima Abal Roma, su continuidad pues, si bien “non pido a cabeza de ninguén”, lo suyo fue un auténtico ultimátum para seguir apoyándola como regidora: o él o Charlín. Y es que le resulta “imposible”, “estate apuñalando todos os días”, llegó a decir.



“Teño a conciencia tranquila”

Por lo de pronto, la regidora no va a elegir a nadie y convocará una reunión en los próximos días; algo que el BNG también pide, porque concuerda en que hay problemas de coordinación, mientras que Somos se mantendrá a la expectativa, aunque el aludido se defendió. Xurxo Charlín aseguró que “é complicado” ser el portavoz de un cuatripartito porque las competencias “se solapan”, pero “teño a conciencia moi tranquila”. Es más, sospecha que se trata de un “conflito de protagonismos” y no descarta que Abal Varela “queira buscar escusas para romper porque ao mellor ten outros plans ou quere posicionarse para as eleccións ou ten unha enquisa interna negativa”.



La gota que colmó el vaso

Pero el edil de Pode considera que las atribuciones de los socios están bien definidas y hace meses que “me bloquea, non se me deixa gobernar”, aunque la gota que colmó el vaso llegó estos días. En concreto, por la futura apertura de la carretera de A Pacheca, en la que tuvo que “corrixir” al portavoz en cuanto a que no habrá expropiaciones; y por su foto en las obras del polígono, aparecida el martes en los medios. Sin embargo, “o peor”, aseguró, fue su nombramiento como presidente de la mesa de contratación de este proyecto. “É unha humillación” pues aseguró que este cargo le compete como concejal de Obras, Servizos e Urbanismo y “así está firmado no pacto de goberno”.

Sin embargo, para Charlín, como concejal de Economía e Industria, era un plan de su competencia y defendió que el trámite de las mesa “o fai a funcionaria”. “O que hai que facer é sacar traballo adiante”, pero “a min dame igual, teño o meu traballo e vin á política, creamos Somos, para facer o mellor posible”, añadió.

El concejal de Obras solo le trasladó todas estas inquietudes a la alcaldesa. Fue en una reunión previa al anuncio que hizo al mediodía ante los medios de comunicación y dándole un plazo “prudencial” para resolver la situación porque “confío na miña alcaldesa e a miña prioridade é seguir apoiándoa”, pero “veremos se ten suficiente iniciativa ante un reto así, se é capaz de acertar na solución”. En cuanto a las opciones existentes, insistió, una y otra vez, en que no tiene nada en mente. No señaló si se conformaría con el cese de Charlín de su cargo como portavoz o si su preferencia ahora mismo es pasar a un tripartito con su partido, PSOE, y el BNG. Lo único que dejó claro, aunque aseguró no pedir la cabeza de nadie, es que “é imposible gobernar” con Charlín –cuyo nombre de pila no mencionó en ningún momento– y que, a día de hoy “o cuatripartito non ten sentido”. También se dirigió a los vecinos para decir que “era fácil” terminar la legislatura porque “as áreas estaban moi claras, pero se agora, a 18 meses das eleccións, estamos así, a 10 meses vai ser unha batalla campal”. De hecho, también advirtió de que si la regidora “non ten a solución, ao mellor buscamos nós outra”, pero tampoco concretó cuál.



“Tempo advertíndoo”

Así las cosas, Abal Varela seguirá en su puesto a la espera del movimiento de la regidora o del resto de socios. Desde el BNG ya avanzaban que “non imos aceptar ultimátuns como non o fixemos na negociación do cuatripartito, cando se quería impoñer ao alcalde, nin actuacións personalistas”, ni tampoco “espectáculos nin pelexas de galos” que “poñan en perigo un proxecto que ilusionou e segue ilusionando á maioría dos cambadeses”, expuso su portavoz y primer teniente de alcalde, Víctor Caamaño.

El nacionalista se reunió con su grupo antes de valorar el anuncio del edil porque, al igual que Charlín, se enteró por los medios y ambos lo consideran una “falta de respecto”. Con todo, aseguró que “levamos tempo advertindo de que precisamos reflexionar” sobre “as deficiencias de funcionamiento” y recordó que por ello forzaron hace casi un año la reunión de la comisión de seguimiento del pacto, que ahora piden que se vuelva a convocar de manera urgente y con la participación de todos los ediles del gobierno porque “a solución vai máis alá duns concelleiros concretos”.

Y es que el Bloque también ve el problema. “Desgraciadamente, as veces, semella que hai máis interese en saír na foto e en aproveitar de xeito partidista o labor do goberno que en traballar nun proxecto que os cambadeses decidiron que fora plural”. El propio concejal de Cambados Pode señaló ayer que esto le sucedía a sus compañeros, aunque “non quero falar por eles”.