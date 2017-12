Abal Varela defiende que la Ciudad del Vino se ajustará al presupuesto

El edil de Enoturismo. José Ramón Abal Varela, defendía ayer su gestión en los actos de la Ciudad del Vino ante la sombra de los capítulos de gasto desbordados en el presupuesto de Cambados de este año que parece causar división en el gobierno. Y ante unos datos económicos que empeoran y que han llevado incluso al PP a forzar un Pleno en el que pedir la dimisión del edil de Hacienda, Xurxo Charlín.

Abal Varela aseguró que este programa “non se vai pasar un só euro” de lo presupuestado y acordado entre los socios de gobierno, cuando se estableció un límite de medio millón de euros. De aquel techo de gasto, la mitad, unos 250.000 euros, fueron para la tradicional Festa do Albariño, quedando otra partida análoga para los gastos extraordinarios por el reconocimiento europeo, detalló.

Los dos actos de mayor inversión fueron la Gala Inaugural del programa, que generó facturas por valor total de entre 50.000 y 60.000 euros, y el Encontro de Enocofradías, más reciente, donde se gastaron otros 50.000, siempre según los datos adelantados ayer por el edil de Pode.



Cero euros

Abal Varela presumió de gestión, indicando que muchos otros actos supusieron “coste cero” para el Ayuntamiento. Entre estos figuran viajes promocionales a Francia, Italia y Madrid, que financió la Mancomunidade de O Salnés, y la feria medieval.

Otras iniciativas que se pretenden reeditar por su bajo coste o sostenimiento económico son el congreso de medio ambiente, la fiesta de la vendimia y el Enobús. Este último proyecto es para Abal Varela uno de los que mejor funcionó, al afirmar que generó un gran interés, permitiendo la promoción de bodegas y divulgando recursos turísticos únicos como el marisqueo de Guimatur y la Fundación Manolo Paz de Arte Contemporáneo. “Cos tiques do Enobús, practicamente se sufragou o seu custo”, aunque el edil reconoce que en este primer año sí genero algo de déficit, nada que no pueda asumirse y mejorarse de cara al próximo año, sostiene.

Defendió también sus recientes viajes a Vitoria y Valladolid que lo mantuvieron una semana fuera de Cambados en actos promocionales de Enoturismo, asegurando que todo ello no superó “os 500 euros de custo”, desglosados en “gasóleo” y dietas de comida de él y de la técnico de Turismo que lo acompañó. El alojamiento y los gastos de las ferias a las que acudieron corrieron a cargo de la organización, concluyó.