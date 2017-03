Abal Varela: “A gala en Peña foi espectacular e a imaxe que deu Cambados, moi boa”

Cambados despidió ayer a las delegaciones internacionales de Recevín y Acevín que participaron este fin de semana en los actos inaugurales del programa de actividades de la Ciudad Europea del Vino. Lo hizo con una nueva recepción de autoridades en el Consistorio y una visita a Pazo Baión, antes de las despedidas.



El concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, realizaba una valoración positiva de estos dos días, asegurando que “a imaxe que deu Cambados foi moi boa”. En especial, dijo haber quedado encantado con la gala central en el salón Peña, dando las gracias a la productora encargada de su acondicionamiento, “porque quedou espectacular”. Abal reconocía que habían surgido preocupaciones al tener que trasladar el espectáculo a cubierto, pero afirma que la gala pasó con nota y que pudieron comprobar que “os grandes concertos agora tamén sabemos que se poden facer nesta instalación”. “O son foi incrible, quedou todo marabilloso”.



“Gustou moito o himno novo e hai que destacar o traballo da Banda de Castrelo, que acompañou a case todos os artistas”.



Como ya habían indicado desde el Concello el día anterior, confirmó que el paseo en catamarán con visita a bateas y cata de mejillones con albariño causó “fascinación” a las comitivas, por su originalidad.



En el cómputo global, afirmó que Cambados comenzó esta andadura de actividades enoturísticas con nota: “Foi moi importante empezar ben, dar unha boa saída. Con isto pasa un pouco como nas carreiras de Fórmula 1, nas que é importante coller boas posicións na saída”. Lamentó que el aforo limitado de local no permitiese el paso de todos los interesados en asistir a la cita, con entrada libre, pero recordó que la gala se pudo seguir por Internet en directo.



Desde el capítulo

Desde el Capítulo Serenísimo, su secretario, Pedro Piñeiro, quiso subrayar que no acudió a la gala del sábado porque no se le cursó invitación. Lamentó este hecho, ya que “con frecuencia mantenemos conversaciones en muy buena línea con el concejal” del área, remarcó. Y señaló que la entidad “jugó un papel muy importante para apoyar que se concediera esta distinción, muy merecida”, confiando en que “para otros actos, las cosas se hagan de otra forma, que sería lo deseable”.



El responsable del Capítulo recogía ayer las palabras de Carlos Martín, presidente del Consejo Europeo de Cofradías Enogastronómicas, que le comunicó el no haber sido, tampoco, invitado a la cita. Piñeiro recibió igualmente la visita de representantes de Acevín y de Nava Castro, en la clausura de unas jornadas sobre la camelia donde también se habló de enoturismo y de proyectos a nivel comarcal.