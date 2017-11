La abstención del PGD impide una segunda exposición pública del PXOM

El debate y la crispación sobre el PXOM volvió ayer al salón de plenos de O Grove y contó con una importante expectación vecinal. La oposición coincidió en la necesidad de una segunda exposición del PXOM para garantizar la transparencia y la segurida jurídica de los vecinos, una cuestión que no comparte el alcalde, Jose Cacabelos, que aseguró que una segunda exposición sería “darlle un tiro a este PXOM” por una cuestión de plazos que exigirían los informes sectoriales. Fue una moción presentada por el popular, Miguel Pérez, la que acabó por convertir la gestión del documento del gobierno en la diana de las críticas. “Os veciños teñen dereito ao acceso da documentación sen ser tutelados por ninguén. Por que non van os técnicos as charlas?”, apuntó Miguel Pérez, quien añadió que “nestes momentos non hai garantías de que os planos que estivemos vendo vaian para Santiago”. El popular incidió en que “as cousas hai que facelas ben, non rápido”. Tampoco convence al edil de esquerda Unida, Xan Lamelas, el método empleado por el gobierno socialista con el documento e incidió en que ya existía una moción aprobada para una segunda exposicion del PXOM. “Se non hai outra en contra, esta segunda exposición vaise facer”, dijo. Pese a que advirtió una “revancha” en la moción presentada por el PP, criticó la falta de información por parte del gobierno a la oposición y acusó al alcalde de prácticas “caciquiles” así como de cambiar el PXOM “á carta polos veciños”.

El edil nacionalista, Heladio Outeiro, redundó en las intervenciones anteriores y acusó al alcalde de realizar “charlas-mitines” en las distintas zonas sobre el PXOM. Y pidió a Cacabelos qué explicase los cambios para que cuando era oposición exigiese una segunda exposición y ahora “non queira facela”. También el edil del PGD, Félix Lamas, consideró “innecesaria” la moción “porque xa se aprobou a necesidade desta segunda exposición nun pleno anterior”.

El regidor Jose Cacabelos pidió al Partido Popular que retirase la moción por “extemporánea” y acusó a la oposición de “estar moi nerviosos”. El regidor incidió en que son los técnicos los que están resolviendo las alegaciones con los vecinos y reconoció que”o documento cambia de semana a semana por estas cousas”. Cacabelos aseguró que “non lle temos medo aos veciños e o texto antes de traelo a aprobación provisional poderán revisalo as veces que queiran”.

El regidor incidió que “estamos tentando darlle resposta aos problemas de todos os veciños, pero hai moitas alegacións que por moito que se presenten non se van a aprobar porque non nolo permite a lei”.

Cacabelos aseguró que será un informe del secretario el que decida esta segunda exposición pública. “Queremos aprobar un PXOM de mínimos que nos dea seguridade xurídica e que responda a Lei do Solo de 2016”.

La abstención de Lamas tumbó finalmente la moción del PP al provocar un empate y Cacabelos hacer valer su voto,

La oposición está convocada hoy a una charla sobre el PXOM para analizar una zona industrial prevista en Estonllo.