El acusado del asalto a una familia de Baión afirma que “nunca” estuvo en Galicia

“Nunca he estado en la comunidad de Galicia”. Así de rotundo se expresó ayer ante el tribunal de la Audiencia de Pontevedra Wilmer F.L., acusado del violento asalto que sufrió la familia de un constructor en su casa de Baión (Vilanova). Con todo, el fiscal mantuvo su petición de 16 años de cárcel al considerar que hay pruebas “contundentes” como la aparición de su ADN en las bridas usadas para inmovilizarla.



El hombre, en prisión provisional por esta causa, está acusado de dos delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia en casa habitada y con uso de armas o instrumentos peligrosos en concurso medial con otro de detención ilegal.



Por todo ello, el fiscal Juan Carlos Aladro pide que le impongan una pena de 16 años y ocho meses de prisión y tras la vista oral de ayer mantuvo su solicitud, a pesar de que Wilmer F.L. insistió en su inocencia.

Según la tesis el Ministerio Público, el 4 de febrero de 2015, junto a otras tres personas sin identificar, entraron en la casa y maniataron a las víctimas; el constructor Jacinto Vidal, su mujer y su hija, que ayer declararon tras un biombo.



Estos explicaron que portaban cuchillos y dos pistolas y llevaban guantes y la cara cubierta con pasamontañas, además de vestir túnicas negras largas. De hecho, no pudieron reconocerlos. Pese a ello, el acusado fue detenido e investigado por estos hechos por dos pruebas que el fiscal ve “contundentes”: en las bridas usadas para atarles aparece una huella suya y su ADN y tanto ese día como las jornadas previas, tres testigos, vecinos de la zona, vieron un coche que estaba a su nombre.



Wilmer F.L. explicó que es pintor y decorador y que “en ningún momento” utiliza esos elementos. Sobre la presencia de su ADN, indicó que siempre ha estado “rodeado de gente que se dedica a esto”, de modo que sus huellas pueden aparecer “en cualquier lugar en el que puedan haber estado esos criminales”, pero fue firme a la hora de defender que no cometió ese asalto. Su abogado pidió su absolución al entender que no existen pruebas contra él y que las víctimas declararon que los asaltantes llevaban guantes, por lo que cuestionó la procedencia de las huellas.



Con todo, el fiscal considera que otra “prueba irrefutable” de su presencia en la casa es que su Peugeot 406 gris estuvo allí ese día. Un testigo anotó las letras de la matrícula y los investigadores de la Guardia Civil confirmaron que el acusado tenía a su nombre un vehículo igual al descrito.

Según las víctimas, lo sustraído sumaba unos 55.000 euros