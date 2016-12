Adjudican el pantalán de San Tomé al mismo astillero que hará los del puerto de O Xufre

Portos de Galicia ha adjudicado a la empresa vasca Astilleros Amilibia Untziolak la instalación de los pantalanes para embarcaciones menores en el puerto de San Tomé en Cambados, por un importe sin IVA de 165.000 euros. Se trata de la misma firma que también resultó adjudicataria de la obra de creación de los pantalanes para la flota de tercera lista en el puerto isleño de O Xufre, actuación a punto de comenzar.

El concurso de adjudicación para el proyecto cambadés fue mediante procedimiento negociado, atendiéndose solo a un único criterio: Se llevaría la obra la empresa que presentase un presupuesto menor, más beneficioso para la administración contratante. No obstante, la empresa vasca fue la que presentó el tercer mejor presupuesto, ya que las dos que quedaron en el concurso público con mejor puntuación terminaron excluidas del proceso.

Portos propuso la adjudicación ya en septiembre a la empresa Yacht Port Marinas SL, que terminó apartada porque la mesa de contrataciones consideró que en la documentación que presentó tras ser propuesta no acreditaba debidamente “a efectiva dispoñibilidade dos medios persoais mínimos comprometidos na súa oferta”.

Lo mismo ocurrió con la siguiente de la lista, la empresa Dylan Marinas SL, a quien se propuso para la adjudicación en noviembre y que fue desestimada por el mismo objeto.

Ambas mercantiles presentaron sendos recursos de reposición para seguir peleando por el contrato, pero estos fueron desestimados por resolución de Portos, al considerar que su decisión de apartarlas del concurso se ajustaba a derecho. Todavía caben recursos contenciosos administrativos contra la adjudicación final.



el proyecto

El proyecto del pantalán de San Tomé mejorará el servicio a la flota que ahora amarra en As Goritas. Tendrá unos setenta amarres, una planta en forma de “L” y ocupará una longitud de 156 metros, por 2,5 de ancho. Una pasarela de 16 metros de largo y 1,5 de ancho conectará la plataforma con el puerto. Podrá resguardar a la flota de entre 6 y 12 metros de eslora.