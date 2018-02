Admiten el contencioso contra la Diputación por la piscina de O Terrón

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra ha admitido a trámite el recurso presentado por el Concello de Vilanova contra la Diputación por la no concesión de una subvención para poder ejecutar la piscina de O Terrón.

La sala ha solicitado a la administración provincial el expediente completo con la convocatoria, solicitud de Vilanova y los informes y orden de denegación de la ayuda. El alcalde, Gonzalo Durán, esta convencido de que el ente que preside Carmela Silva “le birló” a Vilanova los 1,5 millones para la obra, únicamente, por cuestiones de color político.

Para argumentarlo, tiró ayer de cifras, apuntando que en la convocatoria de subvenciones quedaron fondos sin adjudicar y, sobre todo, que se rechazó “un solo proyecto de once” presentados desde ayuntamientos con gobiernos socialistas, mientras que se rechazaron “el 50 % de los presentados donde gobierna el PP”.

“Juego sucio”

La comparativa es, para el conservador, un indicio más de que el ejecutivo provincial pudo haber tenido en cuenta el color de los gobiernos municipales a la hora del reparto de fondos. Recuerda que son los funcionarios de cada ayuntamiento los que tramitan y presentan toda la documentación para optar a las ayudas. La diferencia entre el número de proyectos rechazados llevó ayer a ironizar al primer edil: “O solo los ayuntamientos gobernados por el PP no saben hacer las cosas o hay juego sucio”. “Puede haber un ayuntamiento que presente la documentación mal, pero el 50 % de los gobernados por el PP...”, insistió porque no le parece casual.

Por ello, acusó ayer nuevamente al ejecutivo de Silva de “vulnerar el derecho de los ciudadanos”, lo que “nos obliga a tomar medidas”. Reconoció que otros municipios afectados han comenzado por recurrir la decisión de la Diputación ante la misma administración provincial, aunque expone que ellos apostaron por ir directamente a los tribunales porque “tenemos la experiencia de la carretera de Baión”, dijo señalando otro posible ejemplo de uso político para el reparto de fondos.

Concedió que “el contencioso se puede quitar en cualquier momento”, instando para ello al portavoz socialista local y diputado Javier Dios a “ir a la Diputación y que se corrija” la situación. En caso contrario, de ganar el contencioso, anunció que pedirán la dimisión del socialista.