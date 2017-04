Afectados de Rocafort piden celeridad en la busca de cambios del proyecto

La Plataforma de Afectados Luis Rocafort dará de plazo al Concello hasta después de Semana Santa para que le presente los posibles cambios para incrementar el número de aparcamientos previstos en la reforma de la avenida. Y es que quieren que la “voluntad” del Concello se convierta en hechos antes de que las obras avancen lo suficiente como para que sea demasiado tarde para modificar el proyecto. “No podemos quedarnos de brazos cruzados”, manifestó su portavoz, Laura Fernández.



Cuatro de sus miembros se reunieron ayer con el alcalde, Gonzalo Pita, y el concejal de Urbanismo, Daniel Fernández, y salieron con una “sensación agridulce”. El Concello reiteró su promesa de que el proyecto contempla cien aparcamientos y que estudian posibles cambios para aumentar la cifra “sempre que técnica e xurídicamente sexa posible” y que no suponga, bajo ningún concepto, paralizar las obras. Sin embargo, no despejó sus dudas porque “no aclararon” si serán en línea o en batería, lo que permitiría incrementar el número, y esto les preocupa. De hecho, esperan que la “voluntad” que promulgan se convierta en hechos concretos tras Semana Santa porque las obras avanzan –ya se están construyendo las aceras de un lateral– y “no queremos que pase el tiempo y luego se escuden en que ya no puede hacerse. No podemos quedarnos de brazos cruzados”.



Sin plano para despejar dudas

Es más, la plataforma se esperaba recibir alguna novedad porque “ayer –por el jueves– se reunió con la Diputación –financia las obras– y le dijo que estaba en manos del alcalde”. También se lamentó Fernández de que “no nos enseñaron el plano donde aparecen las 100. No entendemos porque es tan inaccesible”.



Con todo, como el proyecto se va a ejecutar en dos fases, creen que hay tiempo y además, consideran que no debe haber problemas técnicos ni jurídicos porque, entienden, solo se trata de reducir el ancho de las aceras previsto de seis metros, que les parece excesivo. Asimismo insistieron en que “nunca” pidieron la suspensión de las obras y, es más, creen que no sería ni necesario. l