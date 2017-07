El Albariño abre boca con el universo “Paralaia” de Budiño y Mercedes Peón

El gaiteiro Budiño y la cantante Mercedes Peón calentarán hoy motores para la LXV Festa do Albariño con un concierto en la histórica Fefiñáns. Se trata de un adelanto de cinco días de celebración que empiezan mañana con una programación especial musical, cultural, deportiva y, por supuesto, de degustaciones de los vinos con Denominación de Origen Rías Baixas, los protagonistas del evento. De hecho, las casetas de degustación se abrirán mañana y este año también repetirá el Túnel del Vino con 140 marcas diferentes para probar.

La Concellería de Cultura ha querido este año abrir boca con una actuación, también de primer nivel, aprovechando que el músico está de gira promocional de la reedición de su primer trabajo discográfico “Paralaia”, tras 20 años en el mercado. Budiño recreará el universo de ese disco en compañía de grandes artistas como la cantante Mercedes Peón. Empezará las 22:30 horas.



Programa

El grueso del programa de la Festa do Albariño comenzará mañana, con la lectura del pregón y la apertura de stands pasado el mediodía. El Consello Regulador de la DO Rías Baixas ya tiene instaladas las casetas de A Calzada donde se concentra la degustación popular de vinos. Un total de 42 stands en los que 44 firmas ofrecerán albariños de diferentes zonas, añadas y elaboraciones.

El Túnel del Vino también se celebrará este año tras siete de éxitos. Se trata de una iniciativa pensada en los amantes del vino interesados en una cata más pausada y guiada por profesionales. Empezará el jueves en el salón de Peña con un buen número de marcas. En concreto, se podrán degustar 140 pertenecientes a 57 bodegas. Funcionarán hasta el domingo de 12 a 14:30 horas y de 19 a 21:30 horas, aunque el último día solo abrirá de tarde.

La entrada cuesta 10 euros y no hay limitación de tiempo. Además da derecho a asistir a la cata temáticas del día. Esta es otra de las iniciativas más jóvenes del Consello y en la que los bodegueros aportan un plus a la degustación de sus productos. Serán un total de 13 con una duración aproximada de 45 minutos y participan 11 bodegas. El jueves intervendrán Terras de Asorei con “Terras de Asorei, poema simbólico”; Eidosela con “Eidosela Innovación” y Señorío de Rubiós con “Manuel D`Amaro, vinos historia”. El viernes será el turno de Martín Códax con “Bendita madurez”, que también repetirá el viernes y cerrará el programa el domingo con “Vigores” y “Terruños”. Paco & Lola y su “Diversidad del albariño” y Frore do Carme, con “Amodiño”, completarán esta jornada. El sábado también estarán Rectoral do Umia, con “Matices del Vino”, y Chaves con “Frescura Atlántica”.

El horario de celebración varía, pero habrá sesiones de mañana y de tarde. La entrada puede comprarse en el mismo salón de Peña, en San Tomé.