La alcaldesa denuncia el robo del registro de gastos del coche policial

La política en Cambados ha acabado una vez más en denuncia en el cuartel. La alcaldesa, Fátima Abal, la presentó ayer ante la Guardia Civil, poniendo en conocimiento de los agentes la desaparición de una hoja de gastos de carburante de un vehículo municipal. No era uno cualquiera: Era el Ford Fiesta que se ha situado en el centro de la polémica en las últimas semanas y que usa habitualmente el jefe sustituto de la Policía Local, Adolfo Suárez. Era, además, el mismo coche y los mismos gastos que quería conocer el PP.



Justamente, la regidora explicaba ayer que, con motivo de dar respuesta documental a esos requerimientos de la oposición, había ordenado al secretario municipal buscar el detalle de los gastos de combustible del coche. Este, a su vez, los pidió al capataz de obras, para que bajase los libros de registros de gasoil, que se guardan en la nave del Concello en Santa Mariña.

El capataz entregó en mano a la interventora la documentación requerida y encontrada: Los consumos del Ford Fiesta imputados al Concello, desde octubre de 2016, pero también un informe en el que el trabajador municipal hacía constar que entre el 5 de enero 2017 y el 5 de septiembre “no aparece la hoja de registros de suministro a ese vehículo”.

Ese es el relato y el entrecomillado que consta en la denuncia presentada ayer por la regidora en el cuartel, quien también hizo constar ante el Instituto Armado que el portavoz del PP local, Luis Aragunde, conocía la existencia de ese extravío documental antes que ella, durante el fin de semana, según acredita una declaración del popular en prensa. El PP emitía ayer otro comunicado en el que explicaba que conocieron esta pérdida de la hoja por “un comentario na planta baixa da Casa Consistorial”.



“Moi raro”

La alcaldesa no culpaba ayer directamente al PP, pero sí declaró que el asunto “é algo moi estraño” “e cheira moi raro”, en alusión a que la oposición conociese el extravío antes que ella, insistió. Además, defendió el uso del vehículo en cuestión, indicando que, tal y como apuntó el PP, sí hace uso de él el jefe sustituto de la Policía. Y lo hace para poder estar “24 horas ao día con dispoñibilidade, como na noite dos incendios”, explicaba.

El policía vive en Nigrán y en las ocasiones que se lleva el coche a su casa y vuelve a Cambados, al día siguiente “bota o gasoil en Nigrán e paga do seu peto”, sin cargar esa dieta al Concello, defiende la regidora. Igualmente, negó que use ninguna tarjeta de telepeaje que financie el Ayuntamiento, porque el único dispositivo así se encuentra instalado en el vehículo de la Alcaldía, concluyó.